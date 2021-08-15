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Виктор Бабарико: У нашей страны есть шанс стать европейской державой
Источник материала: UDF
Виктор Бабарико
Телеграм-канал Виктора Бабарико
«Пока остаются такие люди, как вы, у нашей страны есть шанс стать тем, что она заслуживает: европейской державой с разделяемыми со всеми цивилизованными странами ценностями. Поэтому получая такие весточки, я чувствую себя лучше и настроение сразу же поднимается. Не останавливайтесь! Идите вперед!»
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Политик призвал белорусов не останавливаться и идти вперед.
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