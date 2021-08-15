Источник материала: UDF



Виктор Бабарико

«Пока остаются такие люди, как вы, у нашей страны есть шанс стать тем, что она заслуживает: европейской державой с разделяемыми со всеми цивилизованными странами ценностями. Поэтому получая такие весточки, я чувствую себя лучше и настроение сразу же поднимается. Не останавливайтесь! Идите вперед!»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Виктор Бабарико: У нашей страны есть шанс стать европейской державой Политик призвал белорусов не останавливаться и идти вперед.

Телеграм-каналотрывок из письма, которое он написал одной из подписчиц. Вот о чем пишет политзаключенный: