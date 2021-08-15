Белорусская железная дорога массово отменяет электрички

Источник материала: UDF



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БелЖД не хватает денег

«Массово режутся рейсы обычных «рижанок» в минские пригороды – пока ночные и утренние. Идут слухи о том, что самые старые из этих электричек так же будут порезаны во славу плана по сдаче металлолома, хотя ходить даже старым поездам еще 10-15 лет по срокам, обозначенным еще производителем. А еще парочку заберут для обслуживания Мозыря и показушного открытия. Заменять рейсы, разумеется, нечем. Банально нечем. Денег купить новые или б/у электрички нет. Кто даст кредит БелЖД? Никто не даст. Понятно, что и маршрутные такси в каждую деревню ездить не будут, тем более ночью», – говорится в сообщении.

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Согласно сторис БелЖД в Instagram, рейсы электричек отменяются с 23 и 30 августа. Так, отменяется ряд маршрутов между Минском и Барановичами, Борисовым, Вилейкой, Гудогаем, Крулевщизной, Молодечно и Столбцами.Между тем с 13 августа Белорусская железная дорога увеличила тарифы на перевозку пассажиров поездами межрегиональных, региональных и городских линий, они повысились в среднем на 5-15% в зависимости от вида сообщения.Стоимость проезда пассажиров поездами региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий бизнес-класса в среднем выросла на 5%, проезд в поездах межрегиональных линий экономкласса, а также провоз багажа и грузобагажа – в среднем на 15%. А при проезде поездами региональных линий экономкласса необходимо заплатить в среднем на 10% больше.Как сообщает телеграм-канал «Транспорт Минска», у БелЖД большие финансовые трудности. Как результат, «цена на проезд растет уже дважды за год, доделать начатую электрификацию до Мозыря все никак не могут», «массово режутся старые рижские дизель-поезда, обслуживавшие пригород по всей стране». Нет средств на ремонт новых поездов, не хватает запчастей для них, приходится отказываться от согласованной закупки новых электровозов и электропоездов у «Stadler».[quote][/quote]