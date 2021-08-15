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«Нам надо продвигать свой товар». Почему в магазинах больше импортного товара, чем отечественной продукции?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мэр Минска Владимир Кухарев обратил внимание торговых сетей на приоритетную выкладку товаров отечественного производства. О том, что своему продукту необходимо в первую очередь особое внимание в магазине, говорили не раз в управлении торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь производители тоже жалуются, что им отводят не самые лучшие места. И это при том, что ассортимент растет, а представить его иногда просто нет возможности. Судя по всему, сейчас к выкладке в магазинах подойдут особо скрупулезно.
Понятие из шоп-географии товаров – домашняя полка. По сути это отдел, где и представлены все производители с аналогичной продукцией. Сюда приходит покупатель и в этом изобилии находит свой продукт. Будет ли здесь представлен белорусский производитель? Узнаем прямо сейчас.
Идем в крупные центры и маленькие торговые точки вместе с мерчендайзером. Возьмем несколько самых известных позиций, у которых есть иностранный аналог, в их числе – яблоки. Яркие лотки так и манят к фруктовому изобилию, но белорусского витамина здесь нет. Его замаскировали за горой арбузов.
Идем дальше – шоколад. Вертикальное размещение – хороший признак и по ходу движения покупателя. Но отечественный продукт занимает явно меньшую долю на полке, чем зарубежный, а ведь белорусский производитель тоже не стоит на месте. Новые линии позволяют не только улучшать качество, но и разнообразить ассортимент.
Наталья Селезнева, начальник отдела продаж кондитерской фабрики:
Подгузники. Иностранному производителю в магазине предоставили целых 10 стеллажей. Где белорусский товар? Находим всего один ряд на отдельной полке.
Детское питание – его находим в самом конце выкладки. Пока покупатель дойдет до отечественных пюрешек, возможно, купит другой, иностранный продукт.
А вот здесь макароны расположили просто внизу. Интересуемся у отечественного производителя, почему так складывается ситуация. Комментируют, но за кадром, мол, разместить товар на лучших местах и так непросто.
Начальник коммерческого отдела предприятия:
При таком раскладе шансов у зарубежного продукта попасть в покупательскую корзину больше. Диалог между торговыми сетями и производителями, возможно, поможет настроить рекомендация руководителя Мингорисполкома Владимира Кухарева.
Беларусь – не первая и явно не последняя страна, в отношении которой некоторые применяют санкционный инструмент.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси:
Конечно, никто не говорит, что будет легко. Внешнее давление уже проходили россияне. В итоге мобилизовались и стали активно развивать внутреннее производство и аграрный сектор. Наметились тренды в импортозамещении. В какой-то степени, отмечают эксперты, санкции создают условия для подъема национальных экономик.
Юлия Абухович:
Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
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«Нам надо продвигать свой товар». Почему в магазинах больше импортного товара, чем отечественной продукции?
Новости Беларуси. Мэр Минска Владимир Кухарев обратил внимание торговых сетей на приоритетную выкладку товаров отечественного производства. О том, что своему...
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