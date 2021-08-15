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Золотые места и «мёртвая зона». Рассказываем, куда нужно положить товар в магазине, чтобы его точно купили
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мэр Минска Владимир Кухарев обратил внимание торговых сетей на приоритетную выкладку товаров отечественного производства. О том, что своему продукту необходимо в первую очередь особое внимание в магазине, говорили не раз в управлении торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь производители тоже жалуются, что им отводят не самые лучшие места. И это при том, что ассортимент растет, а представить его иногда просто нет возможности. Судя по всему, сейчас к выкладке в магазинах подойдут особо скрупулезно.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Вход в магазин считается «мертвой зоной». Чтобы побудить покупателя к шоп-активности, в дело идут товары со скидкой. Азарт захватывает сразу. Вот и получается – пришел за хлебом, а ушел с полной корзиной незапланированных покупок. Есть в магазине и так называемые золотые места. Их хорошо знают маркетологи. Размещение здесь сулит продукту хорошие продажи.
Ирина Рафальская, начальник отдела – менеджер продовольственных товаров универмага Минска:
Итак, немного цифр и исследований: замечено, что продажи товара, перемещенного с уровня колен на уровень бедра, вырастают на 27 %, с уровня бедра до уровня руки – на 35 %, до уровня глаз – на 67 %. А популярность товара, расположенного выше уровня глаз на 30-40 сантиметров, опять падает.
– Можете назвать самые невыгодные места для товара?
И еще одно понятие из шоп-географии товаров – домашняя полка. По сути это отдел, где и представлены все производители с аналогичной продукцией. Сюда приходит покупатель и в этом изобилии находит свой продукт. Будет ли здесь представлен белорусский производитель?
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Золотые места и «мёртвая зона». Рассказываем, куда нужно положить товар в магазине, чтобы его точно купили
Новости Беларуси. Мэр Минска Владимир Кухарев обратил внимание торговых сетей на приоритетную выкладку товаров отечественного производства. О том, что своему...
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