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Золотые места и «мёртвая зона». Рассказываем, куда нужно положить товар в магазине, чтобы его точно купили

15.08.2021 19:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мэр Минска Владимир Кухарев обратил внимание торговых сетей на приоритетную выкладку товаров отечественного производства. О том, что своему продукту необходимо в первую очередь особое внимание в магазине, говорили не раз в управлении торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь производители тоже жалуются, что им отводят не самые лучшие места. И это при том, что ассортимент растет, а представить его иногда просто нет возможности. Судя по всему, сейчас к выкладке в магазинах подойдут особо скрупулезно.

Анастасия Ярощик-Корниенко попыталась вычислить самые крутые места на полках в торговой сети.

Золотые места и «мёртвая зона». Рассказываем, куда нужно положить товар в магазине, чтобы его точно купили

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Планограмма. Схема расположения товара в магазине есть абсолютно у каждой торговой точки. Места повкуснее – тем, кто сулит прибыль. Продавцы точно знают, как завоевать сердце покупателя, и используют все возможные инструменты рекламы и выкладки. Сейчас узнаем, какие они, самые крутые места в магазине.

Золотые места и «мёртвая зона». Рассказываем, куда нужно положить товар в магазине, чтобы его точно купили

Вход в магазин считается «мертвой зоной». Чтобы побудить покупателя к шоп-активности, в дело идут товары со скидкой. Азарт захватывает сразу. Вот и получается – пришел за хлебом, а ушел с полной корзиной незапланированных покупок. Есть в магазине и так называемые золотые места. Их хорошо знают маркетологи. Размещение здесь сулит продукту хорошие продажи.

Золотые места и «мёртвая зона». Рассказываем, куда нужно положить товар в магазине, чтобы его точно купили

Ирина Рафальская, начальник отдела – менеджер продовольственных товаров универмага Минска:
Правильно выложить товар – это увеличивает объемы продаж. Это закон торговли. Чтобы продать товар, покупатель должен его увидеть. Эффективные полки для показа и выкладки товара – на уровне глаз. Акционные зоны имеют тоже большое значение, потому что товар выделен.

Золотые места и «мёртвая зона». Рассказываем, куда нужно положить товар в магазине, чтобы его точно купили

Итак, немного цифр и исследований: замечено, что продажи товара, перемещенного с уровня колен на уровень бедра, вырастают на 27 %, с уровня бедра до уровня руки – на 35 %, до уровня глаз – на 67 %. А популярность товара, расположенного выше уровня глаз на 30-40 сантиметров, опять падает.

– Можете назвать самые невыгодные места для товара?
– Самые верхние и нижние полки.

Золотые места и «мёртвая зона». Рассказываем, куда нужно положить товар в магазине, чтобы его точно купили

И еще одно понятие из шоп-географии товаров – домашняя полка. По сути это отдел, где и представлены все производители с аналогичной продукцией. Сюда приходит покупатель и в этом изобилии находит свой продукт. Будет ли здесь представлен белорусский производитель?

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Мэр Минска Владимир Кухарев обратил внимание торговых сетей на приоритетную выкладку товаров отечественного производства. О том, что своему...
 
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