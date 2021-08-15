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Лучший начинающий режиссер, уроженец Беларуси Глеб Попов, получил награду в швейцарском Локарно

15.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лучший начинающий режиссер, уроженец Беларуси Глеб Попов, получил награду в швейцарском Локарно

Лучший начинающий режиссер, уроженец Беларуси Глеб Попов, получил награду в швейцарском Локарно.


Здесь прошел 74-й кинофестиваль – одно из крупнейших событий киноиндустрии. Глеб Попов представил фильм «Легионер» – это драма, в центре которой герой – мигрант, афроитальянец, сотрудник полиции. Который должен выселить из здания 150 незаконно живущих там семей, в том числе и свою собственную. Жюри высоко оценило и задумку, и ее воплощение. Сам автор, родившийся в Беларуси и выросший в Италии – поблагодарил не только свою семью и команду за поддержку, но и обе страны, за впитанную культуру.

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Лучший начинающий режиссер, уроженец Беларуси Глеб Попов, получил награду в швейцарском Локарно. Здесь прошел 74-й кинофестиваль – одно из крупнейших событий...
 
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