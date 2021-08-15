Картины с глубоким смыслом. Выставка работ художника Владимира Сайко открылась в Воложине

Источник материала: ОНТ

Противоречие чувств и любовь. Выставка картин с глубоким смыслом открылась на родине художника Владимира Сайко в Воложине. Это один из немногих современных художников, который посвятил свою жизнь батальному живописному жанру. Поэтому белорусская версия – особенно интересна.





Само по себе словосочетание «военный художник» – с интригой. Это как военный врач или инженер (с обязательным армейским опытом)? Или тот, кто видит войну не натуралистичной, а как вид искусства? По словам Владимир Сайко, граница в понимании очень тонкая. Свое мастерство он оттачивал в Московском художественном институте имени Сурикова. После того, как в 15 лет понял – живопись для него не просто увлечение, а смысл просыпаться по утрам.

Владимир Сайко, художник-баталист: «Тяга к истории родной земли меня принесла в историческую живопись, и я начал писать картины, которые описывают историю Беларуси в разных периодах. Постепенно начал писать картины и батального характера и пришел к тому, что мне это нравится. И, кроме того, как рисовать, мне всегда хотел стать военным, и вот тяга к военной службе породила у меня желание в искусстве описывать историю в разные периоды».

Владимир пишет с натуры и никак по-другому. Он уверен, что только так можно передать тот самый настоящий момент. Превратить обыденность во что-то более яркое художнику помогает природа и свежий воздух. Сделав набросок композиции, он возвращается в мастерскую, где образы превращаются в целые сюжеты.

Владимир Сайко, художник-баталист: «Моя мастерская – это вся Беларусь, я везде путешествию, мне нравится писать свежий воздух, который я чувствую, который я вижу, и передавать солнце, ветер, атмосферу на разные явления на своих этюдах, мне нравится путешествовать и запечатлевать свою страну, архитектуру своей страны, ландшафты своей страны, архитектуру, мне нравится с натуры, живым взглядом, и главное – описывать свои эмоции и то, что я вижу».

Первый профессиональный опыт художника – портреты авторов для сборника стихов «Нашчадкi» в Воложине. А первое произведение на военную тематику было о войне с Наполеоном, на картине – переправа французских войск через реку Березина: голландские понтонеры, ценой жизни держат в ледяной воде переправу на своих плечах.

Владимир Сайко, художник-баталист: «Каждый человек в изобразительном искусстве чем-то талантлив, не обязательно уметь ровно рисовать вазы, это может быть цветоощущение, особенная пластика, своя стилизация, у каждого есть в изобразительном искусстве что-то, главное это увидеть, поставить на нужные рельсы».

В планах Владимира усовершенствовать свою школу для художников и сделать как можно больше для родного Воложина. Последнюю работу в родном городе Владимир нарисовал на здании библиотеки. Многоплановое и смысловое произведение в 75 квадратных метров рассказывает о регионе, передавая его природу и ремесло».

В целом молодой баталист Владимир Сайко не только «про живопись», а еще и про то, что если любишь то, что, чем занимаешься, можно добиться многого. К 30 годам в копилке художника уже больше 2000 произведений, многие из которых находятся в музейных и частных коллекциях 25 стран. И это только начало его личной баталии…

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