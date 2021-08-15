Специалисты выясняют причины крушения российского самолета, тушившего пожары в Турции

Источник материала: ОНТ

Выясняются причины крушения российского самолета, тушившего пожары в Турции. В результате авиакатастрофы погибли восемь человек. Пятеро военнослужащих России и трое граждан Турции.

Самолет потерпел крушение при заходе на посадку. В районе города Адана на юге страны уже после успешного выполнения задания. Спасатели тушили леса вблизи курортов с сотнями тысяч отдыхающих. Команда была опытной. Что стало причиной катастрофы? Выясняется. Этим летом Турция столкнулась с небывалыми лесными пожарами. 15 дней пылала почти вся страна. Стояла 40-градусная жара. Тушить огонь помогали и три борта авиации МЧС Беларуси. Сегодня большинство очагов уже локализовано. Но нанесен значительный ущерб.

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