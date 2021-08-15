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Специалисты выясняют причины крушения российского самолета, тушившего пожары в Турции

15.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Специалисты выясняют причины крушения российского самолета, тушившего пожары в Турции

Выясняются причины крушения российского самолета, тушившего пожары в Турции. В результате авиакатастрофы погибли восемь человек. Пятеро военнослужащих России и трое граждан Турции. 

Самолет потерпел крушение при заходе на посадку. В районе города Адана на юге страны уже после успешного выполнения задания. Спасатели тушили леса вблизи курортов с сотнями тысяч отдыхающих. Команда была опытной. Что стало причиной катастрофы? Выясняется. Этим летом Турция столкнулась с небывалыми лесными пожарами. 15 дней пылала почти вся страна. Стояла 40-градусная жара. Тушить огонь помогали и три борта авиации МЧС Беларуси. Сегодня большинство очагов уже локализовано. Но нанесен значительный ущерб.

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Выясняются причины крушения российского самолета, тушившего пожары в Турции. В результате авиакатастрофы погибли восемь человек. Пятеро военнослужащих России и...
 
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