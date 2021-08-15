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Белорусская сторона оказала помощь 18 нелегалам, которых силой привели на границу со стороны Латвии

15.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская сторона оказала помощь 18 нелегалам, которых силой привели на границу со стороны Латвии

Оказали помощь и доставили в больницы. 18 мигрантов, силой приведенных на погранзаставу со стороны Латвии, сейчас находятся в Беларуси.


Визуально было понятно, что люди истощены, группа с детьми и женщинами просила о помощи. В какой-то момент одной из них стало крайне плохо. Беженцы, не желая покидать территорию ЕС, сначала обращались к латвийским военным, в ответ силовики просто молча наблюдали. Когда стало понятно, что женщина может умереть на глазах, вмешались белорусские пограничники. Видя, что ситуация сейчас обернется трагедией, вызвали скорую помощь,

Как только подъехали врачи, латвийцы отрядом ушли в лес. Беженцы сейчас находятся в безопасности, часть из них в больнице.

При этом европейский «демократический подход к людям и оказание им элементарной помощи» на деле остается под большим вопросом.

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Оказали помощь и доставили в больницы. 18 мигрантов, силой приведенных на погранзаставу со стороны Латвии, сейчас находятся в Беларуси. Визуально было понятно, что...
 
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