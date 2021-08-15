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Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ВВС с профессиональным праздником

15.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ВВС с профессиональным праздником

Личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил поздравил Александр Лукашенко. 


Президент отметил мужество и героизм белорусских летчиков в годы Великой Отечественной войны, а также при ликвидации катастрофы в Чернобыле. Более 2,5 тыс. воинов-авиаторов с честью выполнили свой интернациональный долг в Афганистане, Анголе и других горячих точках планеты. 

Охраняя воздушные рубежи Беларуси днем и ночью, Военно-воздушные силы страны несут боевое дежурство, осваивают новейшие образцы авиационной техники, надежно защищают мирную жизнь и созидательный труд белорусов. Президент поблагодарил военных за службу и пожелал здоровья, чистого неба и новых успехов.

Фото: БЕЛТА 

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Личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил поздравил Александр Лукашенко.  Президент отметил мужество и героизм белорусских летчиков в годы Великой...
 
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