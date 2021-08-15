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Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ВВС с профессиональным праздником
Источник материала: ОНТ
Личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил поздравил Александр Лукашенко.
Президент отметил мужество и героизм белорусских летчиков в годы Великой Отечественной войны, а также при ликвидации катастрофы в Чернобыле. Более 2,5 тыс. воинов-авиаторов с честью выполнили свой интернациональный долг в Афганистане, Анголе и других горячих точках планеты.
Охраняя воздушные рубежи Беларуси днем и ночью, Военно-воздушные силы страны несут боевое дежурство, осваивают новейшие образцы авиационной техники, надежно защищают мирную жизнь и созидательный труд белорусов. Президент поблагодарил военных за службу и пожелал здоровья, чистого неба и новых успехов.
Фото: БЕЛТА
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Личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил поздравил Александр Лукашенко. Президент отметил мужество и героизм белорусских летчиков в годы Великой...
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