Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ВВС с профессиональным праздником

Источник материала: ОНТ

Личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил поздравил Александр Лукашенко.





Президент отметил мужество и героизм белорусских летчиков в годы Великой Отечественной войны, а также при ликвидации катастрофы в Чернобыле. Более 2,5 тыс. воинов-авиаторов с честью выполнили свой интернациональный долг в Афганистане, Анголе и других горячих точках планеты.

Охраняя воздушные рубежи Беларуси днем и ночью, Военно-воздушные силы страны несут боевое дежурство, осваивают новейшие образцы авиационной техники, надежно защищают мирную жизнь и созидательный труд белорусов. Президент поблагодарил военных за службу и пожелал здоровья, чистого неба и новых успехов.

Фото: БЕЛТА

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