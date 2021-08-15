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Британский пловец не испугался 50 акул и наслаждался «общением» с ними

15.08.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Британский пловец не испугался 50 акул и наслаждался «общением» с ними

Британский пловец Оли Раш наткнулся на 50 акул во время ночного заплыва. Мужчина решил не уплывать от хищных рыб, чтобы «насладиться общением» с ними. Об этом информирует Daily Mail.

36-летний Раш готовился к соревнованиям по скоростному плаванию вокруг острова Уайт. Недалеко от Дорсета мужчина устроил полуночный тренировочный заплыв. Спортсмена сопровождал его друг, он плыл на байдарке.

Отплыв около 70 метров от берега, Раш почувствовал удар в ногу. Когда друг атлета зажег фонарь, мужчины увидели много гладких гончих акул.

Акулы плавали с Рашем около 15 минут, хищники нападали на ноги и руки британца. Серьезных повреждений Оли не получил.

Фото: Pixabay

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Британский пловец Оли Раш наткнулся на 50 акул во время ночного заплыва. Мужчина решил не уплывать от хищных рыб, чтобы «насладиться общением» с ними. Об этом...
 
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