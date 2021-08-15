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Лакомство разлетается по всему миру. Рассказываем про белорусский гастроэксклюзив – крем-мёд с начинками
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе в Беларуси отмечали Медовый спас – своеобразное завершение сезона у пчеловодов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По их оценкам, год в Беларуси удался на урожай. Самым медовым поселком Беларуси считают Малые Радваничи, где каждый второй дом – пчеловода.
Там же расположился самый крупный и практически единственный пчелопитомник в стране. Уже 80 лет в нем трудятся над тем, чтобы на свет появлялись новые пчелиные семьи. А еще один настоящий гастрономический эксклюзив Беларуси – это медовая паста от фермера в Каменецком районе. С тмином, перцем чили и лавандой. Три десятка вкусов – для настоящих гурманов во всем мире.
Гастроэксклюзив Беларуси – крем-мед с десятками начинок. Наталья Лимаренко перевернула представление о лакомстве. Кремовать мед изначально придумали канадцы, а идея запустить свое маленькое производство три года назад родилась под Каменцем.
Наталья Лимаренко, фермер:
Выбор начинок как вид искусства. По словам хозяйки, вкусы должны в крем-меде подружиться. На семейном совете, а в дело вовлечены все, решают судьбу путем дотошной дегустации. 35 вариаций – от классических ягодных – малины, облепихи, смородины – до совсем неожиданных – семечки с морской солью.
Наталья Лимаренко:
Лакомство разлетается по миру в составе сувениров – Великобритания, Израиль, Турция, Польша. В сентябре в Бресте откроется мини-экорынок, где семья представит 35 вкусов крем-меда, соусов и заправок для мясных блюд. Весь мед фермер добывает на своей пасеке, а добавки выращены на приусадебном участке.
Наталья Лимаренко:
По поверьям белорусов, мед – источник мудрости и вечного обновления жизни. Сладко жить не запретишь, тем более что для этого уже придумали все компоненты.
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Лакомство разлетается по всему миру. Рассказываем про белорусский гастроэксклюзив – крем-мёд с начинками
Новости Беларуси. На неделе в Беларуси отмечали Медовый спас – своеобразное завершение сезона у пчеловодов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По их оценкам,...
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