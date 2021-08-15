ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Женщина, которая переехала в Беларусь из Чечни из-за войны: «Ни один человек косо не посмотрел в мою сторону»

15.08.2021 20:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Остро звучал вопрос про украинцев, которые бежали от войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Бежали из Украины, но стали своими здесь, в Беларуси. Но пока без должного оформления юридически. Если хотите, в ответ на «карту поляка» нам неплохо было бы сделать «карту белоруса» и давать ее всем желающим. Без многомесячной волокиты. Тем более и желающие есть.

Оксана Семашко на неделе внимательно изучила этот вопрос. «Карта белоруса», как оказалось, нужна не только украинцам. Про тех, кому Беларусь стала вторым домом.

Женщина, которая переехала в Беларусь из Чечни из-за войны: «Ни один человек косо не посмотрел в мою сторону»

Галина Чеснова:
Ни один человек мне не сказал и вот так косо не посмотрел в мою сторону, что я приехала, я россиянка, туда-сюда. Нет, никто. Наоборот, какое-то сочувствие было. Люди сочувствовали, переживали, что, как я говорила, на старости лет остаться без квартиры, без ничего.

Галине Тиграновне 75 в сентябре. 18 из них живет в Беларуси. Бежала с сыном от дуэли ковровых бомбардировок чеченской войны.

Женщина, которая переехала в Беларусь из Чечни из-за войны: «Ни один человек косо не посмотрел в мою сторону»

Самолет летит. Боже мой! Он аж тяжелый. Явно, что там... полный. И думаешь: вот, где он сейчас сбросит? Не знаешь. Стоишь, и все. Он раз и рядом сбросил. Это страшнейшая война была, страшнейшая. Ну, ковровая бомбардировка была.

Все такое хрупкое. Надо жить и уважать друг друга.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Остро звучал вопрос про украинцев, которые бежали от войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ: Бежали из Украины, но...
 
Новости дня
Новости разные
 
Талибы заняли президентский дворец в Кабуле. Президент Афганистана бежал из страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by