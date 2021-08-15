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Женщина, которая переехала в Беларусь из Чечни из-за войны: «Ни один человек косо не посмотрел в мою сторону»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Остро звучал вопрос про украинцев, которые бежали от войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Галина Чеснова:
Галине Тиграновне 75 в сентябре. 18 из них живет в Беларуси. Бежала с сыном от дуэли ковровых бомбардировок чеченской войны.
Самолет летит. Боже мой! Он аж тяжелый. Явно, что там... полный. И думаешь: вот, где он сейчас сбросит? Не знаешь. Стоишь, и все. Он раз и рядом сбросил. Это страшнейшая война была, страшнейшая. Ну, ковровая бомбардировка была.
Все такое хрупкое. Надо жить и уважать друг друга.
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Женщина, которая переехала в Беларусь из Чечни из-за войны: «Ни один человек косо не посмотрел в мою сторону»
Новости Беларуси. Остро звучал вопрос про украинцев, которые бежали от войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ: Бежали из Украины, но...
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