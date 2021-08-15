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Талибы заняли президентский дворец в Кабуле. Президент Афганистана бежал из страны

15.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Боевики движения «Талибан» вошли в президентский дворец в Кабуле.

Талибы заняли президентский дворец в Кабуле. Президент Афганистана бежал из страны

Талибы в захваченной провинции Лагман, 15 августа 2021 года. Фото AFP / Scanpix / LETA

Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство Reuters также сообщает со ссылкой на полевых командиров боевиков, что они контролируют здание.

Ранее стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Он предположительно направился в Таджикистан, откуда собирается уехать в третью страну.

Талибы, объявившие о наступлении на Кабул 15 августа, вошли в город, не встретив существенного сопротивления.

«Талибан» взял под контроль почти весь Афганистан. Боевики начали наступление на Кабул

 
 
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Боевики движения «Талибан» вошли в президентский дворец в Кабуле.
 
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