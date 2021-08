Мэра Крывога Рогу знойдзены застрэленым, паліцыя пачала расьсьледаваньне

Источник материала: Свабода

Прычынай сьмерці стала агнястрэльнае раненьне. Праваахоўныя органы разглядаюць дзьве вэрсіі — забойства і самагубства. Пры гэтым у партыі «Апазыцыйная плятформа — За жыцьцё», сябрам якой быў Паўлаў, настойваюць на першай вэрсіі.



Паўлаў — ураджэнец Крывога Рогу, больш за дзесяць гадоў прапрацаваў на прадпрыемствах горада. Палітычную кар’еру ён пачаў у 2005 годзе, уступіўшы ў Партыю рэгіёнаў. Ужо праз год палітык стаў першым намесьнікам кіраўніка Крывога Рогу.

У 2012 і 2014 гадах Паўлаў абіраўся ў Вярхоўную Раду. Абодва разы ён ішоў на выбары як самавылучэнец. Пасьля падзей на кіеўскім Майдане палітык далучыўся да дэпутацкай фракцыі «Апазыцыйны блёк», пазьней стаўшы сябрам партыі «Апазыцыйная плятформа — За жыцьцё», якую ў многіх украінскіх СМІ называюць «прарасейскай».

