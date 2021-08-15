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Есть то, чего нет в других странах. Эта женщина переехала из Украины в Беларусь и рассказывает о своей жизни

15.08.2021 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какое будущее сулит жизнь белорусской деревне и в чем социальный аспект аграрного сектора? Это главные вопросы белорусов, проживающих за пределами Минской кольцевой автодороги, а это каждые четыре из пяти жителей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Есть то, чего нет в других странах. Эта женщина переехала из Украины в Беларусь и рассказывает о своей жизни

Сухие цифры хороши в отчете. В жизни куда более убедительны горящие глаза работников. Особенно тех, кому есть с чем сравнивать. Любовь Лысенко переехала в Беларусь из украинского Николаева, променяв жаркое черноморское солнце на теплый белорусский прием. За шесть лет сделала карьеру и сегодня заведует молочно-товарной фермой.

Есть то, чего нет в других странах. Эта женщина переехала из Украины в Беларусь и рассказывает о своей жизни

Любовь Лысенко, заведующая молочно-товарной фермой ОАО «Тихиничи»:
Мне иногда кажется, если так можно сказать, мне кажется, что он разбаловал нас, людей, тем, что у нас здесь есть больше того, чего нет в других странах. К молодежи, к семье, к соцкультбыту… Ребенок занимается спортом, мы точно так же семьей ходим в тренажерный зал три раза в неделю. Это стоит ценить и нести в сердце с любовью.

Есть то, чего нет в других странах. Эта женщина переехала из Украины в Беларусь и рассказывает о своей жизни

Как живет семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика? Подробнее здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Какое будущее сулит жизнь белорусской деревне и в чем социальный аспект аграрного сектора? Это главные вопросы белорусов, проживающих за...
 
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