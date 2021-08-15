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Есть то, чего нет в других странах. Эта женщина переехала из Украины в Беларусь и рассказывает о своей жизни
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какое будущее сулит жизнь белорусской деревне и в чем социальный аспект аграрного сектора? Это главные вопросы белорусов, проживающих за пределами Минской кольцевой автодороги, а это каждые четыре из пяти жителей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сухие цифры хороши в отчете. В жизни куда более убедительны горящие глаза работников. Особенно тех, кому есть с чем сравнивать. Любовь Лысенко переехала в Беларусь из украинского Николаева, променяв жаркое черноморское солнце на теплый белорусский прием. За шесть лет сделала карьеру и сегодня заведует молочно-товарной фермой.
Любовь Лысенко, заведующая молочно-товарной фермой ОАО «Тихиничи»:
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Есть то, чего нет в других странах. Эта женщина переехала из Украины в Беларусь и рассказывает о своей жизни
Новости Беларуси. Какое будущее сулит жизнь белорусской деревне и в чем социальный аспект аграрного сектора? Это главные вопросы белорусов, проживающих за...
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