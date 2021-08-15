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Его сыновья не только его будущее. Как живёт семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какое будущее сулит жизнь белорусской деревне и в чем социальный аспект аграрного сектора? Это главные вопросы белорусов, проживающих за пределами Минской кольцевой автодороги, а это каждые четыре из пяти жителей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О том, что важно большинству, на неделе во время рабочей поездки в Рогачевский район говорил Александр Лукашенко. Президент рассказал, почему в стране так поддерживают сельхозпредприятия, и буквально на пальцах объяснил суть проекта «Деревня будущего». Напомним, он определяет государственную стратегию развития сельских населенных пунктов.
Накормить, досмотреть, уделить внимание каждому. Привычные хлопоты в большой семье Выдронок. Наталья – мама четверых детей. Старшей дочери Софье 12, близнецам Мише и Арсению почти четыре, а младшему Тимофею всего полтора. Все работают, считай, с пеленок. Такое оно, деревенское воспитание: вырастут – сами решат, надо им или нет, но уметь уже будут.
Наталья Выдронок, жительница Тихиничей:
Безусловно, залог благосостояния семьи Выдронок, как и всех Тихиничей, – местное сельхозпредпритие. Одно из самых успешных хозяйств области ежедневно отправляет на переработку столько же молока, как несколько небольших районов.
Они дорожат тем, что имеют и ценят общие успехи. Это их родина, их жизнь. И они с любовью и гордостью рассказывают о ней. Впервые лично Президенту страны.
Среди ключевых вопросов беседы – какой будет белорусская «деревня будущего»? Для наглядности Александр Лукашенко берет в руки мел и объясняет идею так, чтобы каждому стало понятно – вёска без поддержки не останется.
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Сами Тихиничи попали в первую группу. Всего в стране 170 таких базовых сельских населенных пунктов. Некоторые из них еще предстоит подтянуть до уровня «деревни будущего», но здесь уже многое сделано, позади несколько реализованных государственных программ.
Сложнее ситуация с центральными усадьбами бывших колхозов и совхозов, которые после присоединения к более успешным хозяйствам зачастую теряют и прежний лоск и, что важнее, население. Именно здесь должен наиболее явно проявиться социальный аспект государственной поддержки аграриев. Взял землю, зарабатываешь на ней деньги – будь добр, позаботься о людях.
Процветание небольших деревень во многом на совести агропроизводителей. Например, в зоне ответственности ОАО «Тихиничи» таких 14. А с предстоящим присоединением еще одного небольшого сельхозпредприятия будет и вовсе два десятка. И каждая из них должна иметь будущее. К слову, семья Выдронок выбор сделала давно. В новый дом, построенный с государственной поддержкой, планируют въехать к Новому году.
Анатолий Выдронок, житель Тихиничей:
Его сыновья не только его будущее. Они будущее Тихиничей и Беларуси в целом. В свои четыре Миша и Арсений наперебой уверяют, что обязательно станут один – трактористом, второй – комбайнером. И задача тех, кто сегодня строит «деревню будущего», – чтобы их искреннее детское желание работать на земле и продолжить дело отца не изменилось с годами.
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Его сыновья не только его будущее. Как живёт семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика?
Новости Беларуси. Какое будущее сулит жизнь белорусской деревне и в чем социальный аспект аграрного сектора? Это главные вопросы белорусов, проживающих за...
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