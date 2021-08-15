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Его сыновья не только его будущее. Как живёт семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика?

15.08.2021 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какое будущее сулит жизнь белорусской деревне и в чем социальный аспект аграрного сектора? Это главные вопросы белорусов, проживающих за пределами Минской кольцевой автодороги, а это каждые четыре из пяти жителей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Его сыновья не только его будущее. Как живёт семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика?

О том, что важно большинству, на неделе во время рабочей поездки в Рогачевский район говорил Александр Лукашенко. Президент рассказал, почему в стране так поддерживают сельхозпредприятия, и буквально на пальцах объяснил суть проекта «Деревня будущего». Напомним, он определяет государственную стратегию развития сельских населенных пунктов.

Из агрогородка Тихиничи, где, кажется, будущее уже наступило, с подробностями Александр Добриян.

Его сыновья не только его будущее. Как живёт семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика?

Накормить, досмотреть, уделить внимание каждому. Привычные хлопоты в большой семье Выдронок. Наталья – мама четверых детей. Старшей дочери Софье 12, близнецам Мише и Арсению почти четыре, а младшему Тимофею всего полтора. Все работают, считай, с пеленок. Такое оно, деревенское воспитание: вырастут – сами решат, надо им или нет, но уметь уже будут.

Его сыновья не только его будущее. Как живёт семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика?

Наталья Выдронок, жительница Тихиничей:
Хорошо нам здесь живется, потому что здесь мы чувствуем спокойствие. У нас свой участок. Вот дом построили. Мы выходим во двор есть где погулять детям. Здесь хорошая инфраструктура для наших детей. Я знаю, что в дальнейшем мои дети могут развиваться во всех сферах. Есть музыкальная школа. Дочка старшая ходит на танцы. Набирают группу по плаванию здесь, в ФОКе. Есть ДК много. Дети развиваются, нам есть куда сходить, здесь всегда проводятся мероприятия, праздники. Помимо этого, здесь есть работа, хороший, достойный заработок для того, чтобы жить и ни в чем не нуждаться.

Здесь есть то, чего нет в других странах. Эта женщина переехала из Украины в Беларусь и рассказывает о своей жизни

Его сыновья не только его будущее. Как живёт семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика?

Безусловно, залог благосостояния семьи Выдронок, как и всех Тихиничей, – местное сельхозпредпритие. Одно из самых успешных хозяйств области ежедневно отправляет на переработку столько же молока, как несколько небольших районов.

Они дорожат тем, что имеют и ценят общие успехи. Это их родина, их жизнь. И они с любовью и гордостью рассказывают о ней. Впервые лично Президенту страны.

Его сыновья не только его будущее. Как живёт семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика?

Его сыновья не только его будущее. Как живёт семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика?

Среди ключевых вопросов беседы – какой будет белорусская «деревня будущего»? Для наглядности Александр Лукашенко берет в руки мел и объясняет идею так, чтобы каждому стало понятно – вёска без поддержки не останется.

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Его сыновья не только его будущее. Как живёт семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика?

Сами Тихиничи попали в первую группу. Всего в стране 170 таких базовых сельских населенных пунктов. Некоторые из них еще предстоит подтянуть до уровня «деревни будущего», но здесь уже многое сделано, позади несколько реализованных государственных программ.

Сложнее ситуация с центральными усадьбами бывших колхозов и совхозов, которые после присоединения к более успешным хозяйствам зачастую теряют и прежний лоск и, что важнее, население. Именно здесь должен наиболее явно проявиться социальный аспект государственной поддержки аграриев. Взял землю, зарабатываешь на ней деньги – будь добр, позаботься о людях.

Его сыновья не только его будущее. Как живёт семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика?

Процветание небольших деревень во многом на совести агропроизводителей. Например, в зоне ответственности ОАО «Тихиничи» таких 14. А с предстоящим присоединением еще одного небольшого сельхозпредприятия будет и вовсе два десятка. И каждая из них должна иметь будущее. К слову, семья Выдронок выбор сделала давно. В новый дом, построенный с государственной поддержкой, планируют въехать к Новому году.

Его сыновья не только его будущее. Как живёт семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика?

Анатолий Выдронок, житель Тихиничей:
Если есть стабильность в республике, значит, будет стабильность везде, а не только в Тихиничах. Я здесь работаю, я здесь зарабатываю, могу прокормить свою семью. Я просыпаюсь и понимаю, что уверен в сегодняшнем дне и в будущем. Я понимаю: смогу поднять своих детей, вырастить, ну а дальше куда они пойдут – это будет их выбор. Я представляю, что я сижу, ко мне приехали все мои дети с внуками. И дом мы не зря построили.

Его сыновья не только его будущее. Как живёт семья белорусов, которая подарила Александру Лукашенко кролика?

Его сыновья не только его будущее. Они будущее Тихиничей и Беларуси в целом. В свои четыре Миша и Арсений наперебой уверяют, что обязательно станут один – трактористом, второй – комбайнером. И задача тех, кто сегодня строит «деревню будущего», – чтобы их искреннее детское желание работать на земле и продолжить дело отца не изменилось с годами.

Почему белорусы предпочитают жить в деревне и как видят свое будущее? Подробнее здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Какое будущее сулит жизнь белорусской деревне и в чем социальный аспект аграрного сектора? Это главные вопросы белорусов, проживающих за...
 
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