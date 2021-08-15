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Фотофакт. Мария Колесникова на суде в майке «Сделать Оруэлла фикцией опять»

15.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Вдохновили ее на такой образ последние новости по телевизору, которые все как одна в стиле антиутопии Джорджа Оруэлла.

Фотофакт. Мария Колесникова на суде в майке «Сделать Оруэлла фикцией опять»

Об этом пишет официальный телеграм-канал Виктора Бабарико.

Закрытый судебный процесс над Марией Колесниковой и Максимом Знаком продолжается. Следующее заседание состоится во вторник в 9:30 в суде Минского района на улице Маяковского, 119а.

 
 
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Вдохновили ее на такой образ последние новости по телевизору, которые все как одна в стиле антиутопии Джорджа Оруэлла.
 
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