«Вам хочу предложить искусственный мех». Чем ведущую СТВ удивила белорусская лёгкая промышленность?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отправились в магазины с председателем «Беллегпрома» Татьяной Лугиной и попробовали выбрать в универмаге школьную форму, а также поговорили о санкциях.

Эксклюзив в программе «Неделя» на СТВ.





Юлия Артюх, политический обозреватель:

Мне бы хотелось подобрать что-нибудь для себя.





Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

С удовольствием, пойдемте.

Юлия Артюх:

Татьяна Алексеевна, к осеннему сезону что можно на меня найти? Стильное, конечно, хочется красивое и теплое.

Татьяна Лугина:

Я вам хочу предложить искусственный мех. Молодежь очень любит.





Юлия Артюх:

Здорово, конечно. Никогда бы не подумала, что мне подойдет.

Татьяна Лугина:

Через месяц, но, мне кажется, уже сегодня можно не только школьную одежду подобрать, но и женскую осеннюю тоже.

Юлия Артюх:

Татьяна Алексеевна, вы меня сегодня порадовали и как женщину, и как маму.