ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Вам хочу предложить искусственный мех». Чем ведущую СТВ удивила белорусская лёгкая промышленность?

15.08.2021 21:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отправились в магазины с председателем «Беллегпрома» Татьяной Лугиной и попробовали выбрать в универмаге школьную форму, а также поговорили о санкциях.

Эксклюзив в программе «Неделя» на СТВ.

«Вам хочу предложить искусственный мех». Чем ведущую СТВ удивила белорусская лёгкая промышленность?

Юлия Артюх, политический обозреватель:
Мне бы хотелось подобрать что-нибудь для себя.

«Вам хочу предложить искусственный мех». Чем ведущую СТВ удивила белорусская лёгкая промышленность?

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
С удовольствием, пойдемте.

Юлия Артюх:
Татьяна Алексеевна, к осеннему сезону что можно на меня найти? Стильное, конечно, хочется красивое и теплое.

Татьяна Лугина:
Я вам хочу предложить искусственный мех. Молодежь очень любит.

«Вам хочу предложить искусственный мех». Чем ведущую СТВ удивила белорусская лёгкая промышленность?

Юлия Артюх:
Здорово, конечно. Никогда бы не подумала, что мне подойдет.

Татьяна Лугина:
Через месяц, но, мне кажется, уже сегодня можно не только школьную одежду подобрать, но и женскую осеннюю тоже.

Юлия Артюх:
Татьяна Алексеевна, вы меня сегодня порадовали и как женщину, и как маму.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Отправились в магазины с председателем «Беллегпрома» Татьяной Лугиной и попробовали выбрать в универмаге школьную форму, а также поговорили о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзяржсакратар ЗША адкідае параўнаньне Аўганістану з Віетнамам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by