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«Вам хочу предложить искусственный мех». Чем ведущую СТВ удивила белорусская лёгкая промышленность?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отправились в магазины с председателем «Беллегпрома» Татьяной Лугиной и попробовали выбрать в универмаге школьную форму, а также поговорили о санкциях.
Юлия Артюх, политический обозреватель:
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Юлия Артюх:
Татьяна Лугина:
Юлия Артюх:
Татьяна Лугина:
Юлия Артюх:
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Новости Беларуси. Отправились в магазины с председателем «Беллегпрома» Татьяной Лугиной и попробовали выбрать в универмаге школьную форму, а также поговорили о...
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