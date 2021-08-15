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«Двухэтажный дом за 41-й «Москвич» отдал». Он переехал в Беларусь из Киргизии после цветной революции

15.08.2021 22:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Карта белоруса», как оказалось, нужна не только украинцам. Про тех, кому Беларусь стала вторым домом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Двухэтажный дом за 41-й «Москвич» отдал». Он переехал в Беларусь из Киргизии после цветной революции

Валерий Марченко:
Я только выстроился. Двухэтажный дом был, все. Пришлось детей – маленькие дети были, 13 и 11 лет – забрал их. Двухэтажный дом за 41-й «Москвич» отдал, хоть успел. И вот приехал сюда. А там американская база же стаяла в Киргизии, и вот там эту цветную революцию они зарядили. В кастрюлях больших горячую воду варили, блин, и кружками отбивались от этих мародеров.

«Продавец добра» в Бобруйске Валерий Иванович 30 лет назад бежал из Киргизии. Виной всему – цветная революция.

«Двухэтажный дом за 41-й «Москвич» отдал». Он переехал в Беларусь из Киргизии после цветной революции

Валерий Марченко:
Я весь Союз объехал, отслужил. Лучше белорусов и теплее белорусов нигде нет. Я приехал, мне люди помогали – кто картошину даст, кто банку тушенки.

Я бы эту молодежь взял, которая не знает этих трудностей, не лозунгами махать, а чтоб все взяли и попробовали в поле попахали, лен хотя бы пособирать. Кто не видал горя, не понимает. Смотришь – слезы катятся. Беременную женщину взяли притащили, выкинули. Ну, как?

Мир вообще оголтел. Смотрите, какая погода, сколько пожаров, сколько наводнений. Надо с этим бороться. А это… друг против друга вооружается народ. Вообще. Это Бога забыли. Забыли Бога.

«Двухэтажный дом за 41-й «Москвич» отдал». Он переехал в Беларусь из Киргизии после цветной революции

Такого бобра даже Обаме в подарок брали. Будет добро – будет и все. Сейчас я сразу инструкцию бобра вам расскажу. Носик – это к здоровью, чтобы не чихать. Ручку с перстнем – к добрым друзьям, не к богатым, а к добрым, я предупреждаю. Потому что я заряжаю, сам делаю и заряжаю только на добро.

Нет правды лучше увиденной своими глазами и рассказанной из первых уст. Особенно когда становишься чужим среди своих и своим среди чужих. Но для белорусов нет чужих, и наши люди всегда готовы делиться добром.

«Двухэтажный дом за 41-й «Москвич» отдал». Он переехал в Беларусь из Киргизии после цветной революции

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Новости Беларуси. «Карта белоруса», как оказалось, нужна не только украинцам. Про тех, кому Беларусь стала вторым домом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
 
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Она бежала из Донецка: Лукашенко действительно президент, а не то что наш был Янукович. Развернулся, уехал, и нас начали стрелять
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