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«Я мёртв для них». Учитель музыки из Ирана пробыл несколько лет в плену у террористов, а потом переехал в Беларусь

15.08.2021 22:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Карта белоруса», как оказалось, нужна не только украинцам. Про тех, кому Беларусь стала вторым домом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Я мёртв для них». Учитель музыки из Ирана пробыл несколько лет в плену у террористов, а потом переехал в Беларусь

Мухаммад:
Их часто забивают до смерти.

Учитель музыки Мухаммад два года живет в Беларуси. Вынужден был переехать из родного Багдада. Мужчина там несколько лет пробыл в плену у террористов. Множественные рубцы на теле и голове, а также рука с отрезанным пальцем сегодня как воспоминание о прошлой жизни.

«Я мёртв для них». Учитель музыки из Ирана пробыл несколько лет в плену у террористов, а потом переехал в Беларусь

Мухаммад:
Я мертв для них.

Жизнь почти после смерти иракец обрел в Бобруйске. Пока учит русский язык по азбуке – не знает ни русского, ни английского, поэтому мы общались с помощью переводчика. Хочет здесь наладить свой бизнес, жениться и получить белорусское гражданство.

«Я мёртв для них». Учитель музыки из Ирана пробыл несколько лет в плену у террористов, а потом переехал в Беларусь

Мухаммад:
Я хочу получить гражданство. Желаю этого. Давай. Дай мне гражданство. Это гуд! Беларусь – гуд!

Мы хорошие люди, но сейчас в Ираке много проблем. Молодые люди, окончившие школу, не находят предназначения. Интернет, сигареты, нет денег, папы и мамы. Проблема, нет работы. Вот почему они мигрируют в поисках будущего, но это нехорошо.

Спасибо белорусам! Спасибо! Вы очень хорошие люди, и здесь все очень хорошо. Вы спокойный народ, и спокойное правительство, которое любит мир и любит жизнь. Слава Богу, слава Богу!

Никто в этой стране меня не обидел. Все люди меня любят.

«Я мёртв для них». Учитель музыки из Ирана пробыл несколько лет в плену у террористов, а потом переехал в Беларусь

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Новости Беларуси. «Карта белоруса», как оказалось, нужна не только украинцам. Про тех, кому Беларусь стала вторым домом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
 
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