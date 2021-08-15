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Арендное жилье, электрические дома, квартиры для многодетных – как развивается строительная отрасль в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Медик Елена Тиханович совсем недавно отметила новоселье. Вместе с супругом и ребёнком спустя 10 лет жизни в общежитии, заселилась в двухэтажный дом. Теперь у каждого есть своя просторная комната, а у семьи – возможность планировать пополнение.
Арендное жильё в Беларуси. Только за первое полугодие сдано 74 тыс. кв.метров. Правда, большим спросом пользуются индивидуальные застройки, в этом году уже возвели 908 тыс. квадратов. Пристально следят и за ценовой политикой, один квадратный метр не должен превышать средней зарплаты по стране. Сейчас планка не выше 1202 рублей.
В этом году в стране появились электрические дома – это те, где электроэнрегия используется не только для освещения, но и отопления и приготовления пищи. Пока возведено 56 тыс. кв.м, но с вводом БелАЭС их число значительно возрастёт. На особом счету – многодетные, для них только в этом году построено 452 тыс. кв.м жилья.
Семья Ковалевских уже предвкушает переезд. Их дом пока ещё на стадии строительства, но уже в апреле следующего года Александр с супругой и тремя детьми получат ключи.
Долго ждать многодетным и не нужно. Современные реалии это всего год с момента постановки на учёт до получения жилья. Причём каждой семье стараются предложить несколько вариантов в разных районах, где уже есть сады и школы.
Кроме строительства отрасль активно работает на экспорт товаров и услуг. В стране больше полутысячи предприятий по производству материалов для строительства. В цене гранитный щебень, цемент и керамическая плитка.
Маляр Людмила Ковалёнок в профессии уже 35 лет. И все эти годы она работает на отделке будущих квартир. Только теперь отвечает не только за свою работу, а целой бригады.
В стране 200 тысяч человек – строители. Только в этом году в копилке крупных строительных проектов – Белорусская атомная электростанция, работа на заводах в Новополоцке и Мозыре. Реализуют проекты и далеко за рубежом. Только в российских регионах ежегодно строятся несколько социальных объектов руками белорусских специалистов. Осваивают и новые горизонты, среди партнёров - Азербайджан и Казахстан, в последнем в плане создание целого «Белорусского квартала».
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Арендное жилье, электрические дома, квартиры для многодетных – как развивается строительная отрасль в Беларуси
Медик Елена Тиханович совсем недавно отметила новоселье. Вместе с супругом и ребёнком спустя 10 лет жизни в общежитии, заселилась в двухэтажный дом. Теперь у...
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