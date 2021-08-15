Арендное жилье, электрические дома, квартиры для многодетных – как развивается строительная отрасль в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Медик Елена Тиханович совсем недавно отметила новоселье. Вместе с супругом и ребёнком спустя 10 лет жизни в общежитии, заселилась в двухэтажный дом. Теперь у каждого есть своя просторная комната, а у семьи – возможность планировать пополнение.





Елена Тиханович: «Арендное жильё нам предоставлено на время моей работы, трудовых отношений. Мы должны оплачивать арендную плату и коммунальные услуги. Намного выгоднее чем коммерческое жильё, поэтому мы согласились с радостью».

Арендное жильё в Беларуси. Только за первое полугодие сдано 74 тыс. кв.метров. Правда, большим спросом пользуются индивидуальные застройки, в этом году уже возвели 908 тыс. квадратов. Пристально следят и за ценовой политикой, один квадратный метр не должен превышать средней зарплаты по стране. Сейчас планка не выше 1202 рублей.

Игорь Костюков, первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси: «Социальная задача которая стоит перед министерством это обеспечение жильём граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий так же успешно выполняется. При задании на текущий год 4 млн кв.м, за первое полугодие введено в эксплуатацию 2 млн 40 тыс. кв.м. Что чуть более 50%. Это за счёт всех источников финансирования и всеми застройщиками. 629 тыс кв м введено с господдержкой. Что 115 к прошлому году рост.

В этом году в стране появились электрические дома – это те, где электроэнрегия используется не только для освещения, но и отопления и приготовления пищи. Пока возведено 56 тыс. кв.м, но с вводом БелАЭС их число значительно возрастёт. На особом счету – многодетные, для них только в этом году построено 452 тыс. кв.м жилья.

Семья Ковалевских уже предвкушает переезд. Их дом пока ещё на стадии строительства, но уже в апреле следующего года Александр с супругой и тремя детьми получат ключи.

Долго ждать многодетным и не нужно. Современные реалии это всего год с момента постановки на учёт до получения жилья. Причём каждой семье стараются предложить несколько вариантов в разных районах, где уже есть сады и школы.

Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома: «За истекший период 2021 года в Минске построено 116 тысяч квадратных метров жилья. Это около 2 тысяч квартир. Для многодетных семей введено в эксплуатацию более 1, 5 тысяч квартир, направлено на улучшение жилищных условий 1100 таких семей».

Кроме строительства отрасль активно работает на экспорт товаров и услуг. В стране больше полутысячи предприятий по производству материалов для строительства. В цене гранитный щебень, цемент и керамическая плитка.

Евгений Костюков, заместитель генерального директора по производству и маркетингу предприятия «Керамин»: «За первое полугодие. Темп роста экспорта составил 120% к аналогичному периоду прошлого года. Более 20-ти стран, в которых присутствует товаропроводящая сеть, созданная на нашем предприятии. Мы ежегодно говорим о новинках по санитарной керамике в этом году вышло более 20 новинок, по облицовочной плитке эта цифра достигает в районе 28 коллекций».

Маляр Людмила Ковалёнок в профессии уже 35 лет. И все эти годы она работает на отделке будущих квартир. Только теперь отвечает не только за свою работу, а целой бригады.

В стране 200 тысяч человек – строители. Только в этом году в копилке крупных строительных проектов – Белорусская атомная электростанция, работа на заводах в Новополоцке и Мозыре. Реализуют проекты и далеко за рубежом. Только в российских регионах ежегодно строятся несколько социальных объектов руками белорусских специалистов. Осваивают и новые горизонты, среди партнёров - Азербайджан и Казахстан, в последнем в плане создание целого «Белорусского квартала».

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