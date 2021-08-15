Ход уборочной, новые разработки и деревня будущего: что продемонстрировали Лукашенко во время поездок в регионы

Источник материала: ОНТ

В эту пятницу все сошлось. Борт Александра Лукашенко приземлился прямо на мехдворе в Тихиничах. Хозяйство немаленькое – четверть молока и овощей в Рогачевском районе – отсюда. И сразу, не доходя до традиционных плакатов, где Президенту докладывают о ходе дел – урок экономии.

Тихиничи в этом экономическом плане хороший пример. Уже присмотрели «соседей» – объединиться, думают, как развернуть стройку с общим мехдвором. Именно от техники, условий ее содержания – зависит и темп уборочной, и качество (те самые намолоты). И на эту тему Президент гораздо больше любит общаться с теми, кто непосредственно за техникой следит. Вопросы «из практики». Ответы – оттуда же.

Показали Президенту и новую разработку – белорусский комбаин, на испытаниях в поле. И встреча, с тем, кто показывает, как потом скажет Президент, историческая.

К новому комбайну у разработчиков претензий нет. Его делали с ориентировкой на комплектующие с востока – в нынешних условиях ставка на проверенных партнеров

Уборочная подходит к логическому завершению. Убрано более 80% по стране. В месяц такими темпами люди хорошо зарабатывают в поле – от 1500, плюс свое хозяйство дает урожай. То есть, работа есть. Следующий этап – создавать так называемые деревни будущего. Чтобы инфраструктура была не хуже, чем в городе. Вот ФОК Тихиничей, и это не показуха, с теннисными кортами, бассейном, хорошей тренажёркой. Все это работает уже 11 лет! Занимаются и малыши, и подростки, все кружки, школа олимпийского резерва – всё на месте. Что может быть важнее для родителей, которые работают «через дорогу», построили дом, и жизнь у них «здесь и сейчас»

Это та самая семья Дыдко, которая подарит Президенту кролика. Сами вырастили и уверены, малыш попал в хорошие руки.

Президент долго будет общаться с сельчанами. Разговор о многом. О главном. Это как попасть к землякам, когда вы друг друга сразу хорошо понимаете. Объяснит свою позицию и про прививки, почему белорусы делают свою вакцину – чтобы подстраиваться под разные штаммы, и про деревни будущего. Какими будут новые агрогородки? Что с конституцией? Какие изменения внесут? Но самое главное: жить как будем?

Откровенно, честно, всё по делу. И кто-то скажет – а ведь это тоже большой разговор. О главном, но по-простому. На своей земле.

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