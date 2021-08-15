Беспорядки, мигранты и провалы в экономике: способно ли литовское правительство совладать с развернувшимся кризисом

Источник материала: ОНТ

Gėda!» – по-литовски «позор!» Силовики идут в атаку с оружием наперевес. Разогнать недовольных так сразу и не получается. Рвутся светошумовые гранаты.

Всё начиналось как митинг против вакцинации. Но недовольны жители Литвы не только прививками. И не только отдельными решениями правительства, а всем кабинетом. «Парламент – вон!» – теперь вот так.

Вон никто не вышел. А потом начались задержания. Людей клали лицом в асфальт, надевали наручники. Площадь заволокло перцовым газом. Наутро считать начали раны. Травмы у 18 силовиков. 26 участников акции задержаны. 9 из них женщины. Всем им грозит до 6 лет тюрьмы. В компактном прибалтийском государстве явные проблемы.

Виктор Успасских, председатель Партии труда: «Власти не могут коммуницировать с людьми, не слышат их. Они создают такую атмосферу, которая выталкивает людей на улицы и провоцирует их на такие митинги… В стране хотят ограничить доступ в больницы, к общественному транспорту, пособиям. Здоровых людей не выпускают, идет дискриминация. Здоровый человек стал опасным для такого общества».

Против участников митинга, даже тех, кто не отметился в силовом противостоянии с полицией, начаты репрессии. Только в городском муниципалитете выписано более 300 штрафов. В отношении 36 человек может быть начато уголовное преследование. Власть не знает, что делать – и в первую очередь с демократией.

Адомас Бужинскас, Заместитель главы администрации Вильнюсского муниципалитета: «Эти события показали, что нынешние законы о собраниях не совсем дееспособные. Ведь у муниципалитета есть право на выдачу разрешения, а после этого нет никаких возможностей пресечь нарушения. Поэтому мы инициируем поправки к закону о собраниях».

Вот это поворот! О каких поправках идёт речь – пока не ясно. Но до демократии ли уже? И вот в магистрате предлагают подключить в процедуру согласований митингов – представителей Департамента государственной безопасности Литвы. Иначе, вероятно, турмы-муры Верхнего вильнюсского замка или башня Гедимина – рухнут…

Не знают литовские власти что делать и со своими людьми, и с гостями-мигрантами. Людей расселили по лагерям в антисанитарных условиях. И это тоже позор, то есть «gėda», и издевательства над беженцами – тоже «gėda». В Руднинкае, где расположен один такой концлагерь, дошло до бунтов.

Со своими не церемонились, с чужими тем более. Под шум бунта случился и побег. Отлавливали людей с помощью вертолётов и беспилотников. Позже попытка повторилась – из лагеря под Алитусом сбежали более 30 человек.

Их ищут, но пока не могут найти. И вряд ли обнаружат. Но это только известные побеги. Пока одни литовцы жалуются на мигрантов, другие под шумок бизнес строят. Журналисты издания LRT провели расследование и выдали себя за беженцев. Сразу несколько «предпринимателей» предложили свои услуги, как попасть в Германию. За сумму от 3 до 8,5 тысяч евро. Еще за 500 евро обещали изготовить документы. А официальный Вильнюс продолжает издеваться над людьми. Один избитый силовиками мигрант скончался. Второго, у которого была инсулиновая кома, едва удалось спасти. Как и женщину, что без сознания отнесли и выкинули на разделительную полосу.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информационного агентства Baltnews: «Ничего с этим власти сделать не могут, население напугано и пугается еще больше, ковидные ограничения лютые и несоразмерные ситуации, социальная поддержка населения в условиях пандемии минимальна и не отвечает запросам, Клайпедский порт теряет белорусские калийные удобрения, загружать его нечем».

И теперь в литовском правительстве истерика. Из литовского МИД пропала секретная переписка. Протоколы секретных переговоров, обсуждение политических интриг, в том числе и против Беларуси, переписка с НАТО. И если мир познакомят с данными документов – всю политическую рать ждёт неминуемая отставка. Хотя этот вопрос фактически решённый, всё дело – когда это случится.

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