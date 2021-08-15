Протесты в Литве и Беларуси, причины потокового производства фейков в Вильнюсе. Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Приветас, телезрителюс! Вместе мы – силас! Примерно так модно говорить стало нынче в этих ваших интернетасах. И это нашествие Тофслы и Вифслы объяснить там простос. Просто маленькая Литва стала дилером… большого объема информации. Причем, как открытой (в СМИ сопредельных стран) – о протестах в Вильно. Так и строго секретной – с которой случилась у Литвы «убегуха» с серверов ихнего МИДа. Но сейчас о другом. О том, что непросто.





А именно, сразу о главном, о том, как непросто понять, зачем внезапно стала новости-фейки литовская земля рождать. В таком удивительном количестве. Например, почему в случае с прошлогодними немирными акциями у нас, президент Науседа требовал тогда «признать и соблюдать демократические стандарты». А вот на болезненные выступления у себя ровно этот же Науседа среагировал по-это-другому: «демократия – это не анархия. Свобода слова – это не свобода оскорблять, а свобода протеста – это не свобода насилия». О как! Но…

Тут уж крестик или трусики. И вам бы определится, господин Науседа, раз и навсегда – или вы свободу слова всегда уважаете, или всегда поддерживаете порядок. А то выходит, что врали нагло. Тогда. Или сейчас. Плодили фейки.

Или вот глава МВД Литвы Билотайте. В августе этого года заявила вдруг: «не убеждайте, что огромный митинг протеста смогла собрать учительница Астраускайте... Министерство видит в акции и в последовавших за ней уличных беспорядках признаки антигосударственной деятельности. нет сомнений, что за протестующими хулиганами стоят кгб и фсб». но если вспомнить год тому, то Сейм Литвы вроде признал именно учительницу Тихановскую «избранным лидером» и призвал предложить «политические, экономические, финансовые и прочие меры помощи»… участникам ее акций. Так что или тогда, или сейчас – фейк однозначно!

Вы уж у себя решите могёт учительница или не могёт. А заодно, что же является «вмешательством в дела». Тот факт, что литовские пиджаки открыто поддерживают участников акций в Беларуси. Или измышления чинуш про КГБ. А то, что ни заявление от Литвы, то фейк!

И с одной стороны, вроде бы, объяснить нынешнее ситуативное вранье политиканов можно традицией их избирательной слепоты. Ну, вот не желает официальный Вильнюс видеть темных пятен в своем прошлом! Помниться, депутат Сейма Литвы Ракутис, тогдашний председатель комиссии Сейма по вопросам исторической памяти и борьбы за свободу, полгода всего назад яро и ярко выступал с оправданиями литовцев Шкирпы и Норейки, нацистских пособников. По его словам, ну, не виноваты они, что более 95% литовских евреев было убито, в основном местными жителями, часто последователями этих двоих – организаторов геноцида! Так получилось…

Но с другой стороны, когда надо, политики там, прозрев, видят то, чего и не было никогда... Вон на сайте президента Литвы так и написано «Литва стала первым государством Центральной Европы, издавшим свой статут». Ага! Это он про статут «Великого княжества Литовского, русского и жамойтского», который еще на старобелорусском написан. А издала, конечно, Литва…

Вот только нечего лишь на прошлое Литвы пенять, коли в настоящем рожа крива. Проблема последнего крупного литовского производства – потокового производства фейков – в неопределенности не столько прошлого. Сколько будущего. Просто вот не знают политики Литвы, какое будущее они строят.

Поманили их постом генсека НАТО, как морковкой, вот политика Литвы и вильнула, шпротным хвостом. Скомандовали, так они не только с соседями, они и с Китаем поссорились. То есть, в итоге, причина волны фейков, накатившей на балтийские берега, – в постоянном двоемыслии, возведенном в ранг парадигмы государственной. Но в таком случае Литве надо знать, что раздвоенность сознания в отдельно взятой голове – это не свобода мысли и слова. А расстройство личности. Шизофрениюс, как в этих ваших интернетасах модно нынче стало говорить. И вот отсюда – фейки.

И вот это правда!

Хотя в сегодняшней официальной Литве, бывает, их не различают вовсе!

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