Профессор МГИМО Елена Пономарева объяснила роль Литвы в гибридной войне против Беларуси

Источник материала: ОНТ

Во время «Большого разговора» достаточно часто звучали такие фразы, как «цветная революция», «Майдан» и даже «новая мировая война». Они звучали в двух контекстах: маячащих угроз и возможного финала. Что будет, если… Доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева, которая считается специалистом именно по «цветным революциям», также следила за «Большим разговором». Эксперт высказала свое мнение по поводу происходивших в Беларуси год назад событий, поделилась впечатлениями от «Большого разговора с Президентом» и объяснила роль Литвы в гибридной войне против Беларуси.

– Конечно, поражают та открытость, искрометность и, я бы сказала даже, жесткий напор, который всегда демонстрирует Александр Григорьевич, поэтому его крайне интересно слушать. Он говорит то, что думает, в отношении не только западных журналистов, но и политики западных стран. Щелчок по носу, я думаю, они получили хороший. Конечно, судя по лицам западных журналистов, было очевидно, что это им не нравилось, они это не приемлют, они, естественно, будут продолжать писать гадости про страну. Но важно, что это вброшено в информационное поле.

– То, что происходило в Беларуси год назад, можно назвать борьбой с исторической Россией?

– Я думаю, что да. То, что происходило в Беларуси, имеет многоходовую и многоуровневую природу. Во-первых, конечно, это разрушение исторического, культурного, политического союза России и Беларуси. И в этом смысле есть борьба с исторической Россией. Другой уровень – это борьба за экономическое пространство, за очень качественный социально-экономический ландшафт Беларуси, который она смогла отстроить за последние 30 лет. И если говорить о внешних интересантах, то есть что делить. Особенно в условиях глобального экономического мирового кризиса. Это поглощение неосвоенных пока глобальным капиталом пространств. В Беларуси в этом смысле есть такой лакомый кусочек. Третий уровень – это, конечно, борьба за умы. Это когнитивный базис, который заложен в Беларуси, его хочется, скажем, тоже уничтожить. И поэтому мы должны понимать, что это именно многоуровневая проблема, с которой, к сожалению, власти нужно бороться, понимая ее, бороться разными способами. И убеждением, и с экономическими какими-то моментами, и административными. А если совершается уголовное преступление, то и при помощи Уголовного кодекса, конечно.

– Почему Литва из тихого, глухого «заднего двора Европы» вдруг резко превратилась в борца за навязываемые Беларуси идеалы и принципы?

– На самом деле, Литва в политическом смысле является связующем элементом в проекте «Большая Речь Посполитая», который не состоится никогда без Беларуси. И если идеологически корни этого проекта мы можем найти в Польше, но все-таки у нее тоже есть свои кураторы. Литва – то место, которое является неким таким боевиком на фронте информационно-психологической, политической, экономической борьбы. И поэтому здесь, мне кажется, все совершенно естественно, что Литва выполняет определенный заказ, который ей спустили сверху, потому что сама она не является ни идеологическим, ни политическим игроком. Выбор Беларуси, очевидно, исторически сделан, сделан в интеграции с России. Но мы вместе оказываемся в постоянном противодействии, и это продлится ближайшие годы.

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