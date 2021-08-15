«Большой разговор»: реакция российских СМИ и экспертов на пресс-конференцию с Александром Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Вот уж, действительно, Александр Лукашенко подбросил работы журналистам мировых изданий, в том числе и российских. Отголоски «Большого разговора» здесь слышны всю неделю. В заголовках и в оценках, так называемые, «якорные» темы, которые в последнее время особенно волнуют российское общество. Это, конечно, интеграция, санкции, экспорт цветных технологий, отношения с Украиной, Крым, наш нейтралитет и, не всегда верно понимаемая здесь в России, белорусская многовекторность.

Прожженным московским экспертам Лукашенко интересен не только и часто даже не столько белорусской или российской повесткой, сколько тем, что он всегда откровенно, даже эмоционально, объясняет мотивы своих поступков и решений. Пусть это меню от «первого лица» и не всем нравится.

В этом смысле, после «Большого разговора», как всегда, сравнивали Александра Лукашенко и Владимира Путина. От банального как выглядел, в каком был настроении, как долго говорил до принципиально важного для многих- с чего же начал. А первым прозвучал вопрос именно от российского журналиста. Выводы в общем здесь примерно такие: между президентами хорошие не только рабочие, но и личные отношения. Несмотря на критику отдельных либерально настроенных кругов, оба лидера заручились обоюдной поддержкой, по вопросу интеграции между ними принципиальных расхождений нет, картина мира и оценка действий внешних акторов примерно одинаковая. Только хронометраж «Большого разговора» оказался вдвое больше.

Алексей Мухин, директор Центра политической информации: «Александр Лукашенко дал марафонскую конференцию. И это походило на те мероприятия, которые с прессой проводит Владимир Путин. Надо сказать, что оба политика. Не смотря на относительный возраст, показали, что находятся в хорошей политической форме и готовы неформально отвечать на острые вопросы от кого бы они не исходили. Будь то от белорусских, российских журналистов. Будь то от западных, мягко говоря, критически настроенных к Александру Лукашенко».

Одна из самых острых реакций российского медиасообщества была на фразу о признании Крыма. Причем, здесь она, к сожалению, была вырвана из контекста. Крым, сперва олигархи, потом признание. Именно в такой триаде шло обсуждение. Хотя, Президент Беларуси очень четко и много говорил о другом: о том, что готовы с полуостровом развивать торговлю и уже это делаем, о том, что Глава государства не побоится сам туда полететь и именно через Россию, о том, что его попытка оставить Беларусь нейтральной к болевому вопросу двух близких стран-соседок отвергнута не им. Но, самое главное, и в отсылке к российским олигархам, Лукашенко ничего не придумал. Просто громко сказал о том, что сами россияне не решаются. Большинство крупных российских коммерческих компаний ведут себя так, будто Крым совсем «не их». Там нет «Сбербанка», «Почты России», отказывается открыто работать в Крыму РЖД – там действует отдельный филиал «Крымские железные дороги», там нет крупных операторов связи, брендовых заправок, сетевых магазинов. Так, чего обижаться?

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН: «Крупный российский бизнес крайне осторожен. И ради факта признания статуса Крыма, не очень готов жертвовать прибылью. Спрашивать крупных бизнесменов олигархов, бизнесменам по политическим вопросам нельзя. У них другая логика. Их логика – рубль, доллар, фунт, юань И не более. Раздражает, например, меня это? Безумно. Озвучиваю ли я по мере сил свое мнение? Озвучиваю. Но ситуация пока такая. С другой стороны, если вы меня спросите, считаю лия вопрос о Крыме самым важным в белорусско-российских отношениях, я отвечу – нет, не считаю».

Что касается многовекторности Минска, то в Москве её зачастую тоже трактуют неправильно. Дескать, это вопрос политический. Но на самом деле наша многовекторность, и об этом тоже говорил Президент, связана исключительно с экономикой. Искать разные рынки для нашей продукции- жизненно необходимо. Кстати, проблема таких недопониманий и разных трактовок, считает аналитик Игорь Коротченко, который слышал слова Лукашенко из первых уст, это недостаток тесных контактов в белорусско-российских экспертных кругах. Предложение их усиливать – Президент Беларуси поддержал. Он точно понимает, что мы теряем, погружаясь даже в информационные пикировки.

Игорь Коротченко, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» (Россия): «Мое убеждение, что мы должны поддерживать Беларусь, которая сегодня находится в достаточно непростой ситуации. Нельзя все сводить к банальным экономическим расчётам. Сколько мы заплатим, если мы потеряем Беларусь и там появятся базы НАТО и американские ракеты, нацеленные на Москву? Только меры, чтобы купировать эти риски и угрозы – они превысили бы сумму в 40-50 миллиардов долларов. Поэтому, когда кто-то говорит, что не надо давать им кредиты, надо их удушать – это антигосударственная политика, надо сделать все, чтобы Беларусь и белорусская экономика могли этот непростой период пройти. Спокойно, не потерять в темпах. Мы должны поддержать Беларусь».

Отрадно, что многие россияне все- таки отметили глубокое знание и понимание Президентом Беларуси российской повестки, открытость по теме существующих «болевых вопросов» между двумя странами, а также интерес Александра Лукашенко ко всему, что происходит в России вне политического поля. Многих, кстати, тронули слова белорусского Президента, сказанные в поддержку гимнастки Дины Авериной. В Москве считают, что ее результат на Олимпиаде в Токио оказался намеренно занижен судьями. По причине, с которой сейчас сталкивается и Беларусь- желание наказать без причины.

Темы «Большого разговора» в российском информационном поле будут обсуждать и дальше. Тем более, грядут поводы, на которые Александр Лукашенко обращал во время общения с экспертами и журналистами в понедельник внимание не раз. Например, грядущие учения «Запад». По поводу них уже появились даже курьезные заявления, которые обсуждают в Москве и подтверждают слова нашего Президента о том, что иностранные партнеры не перестанут тыкать пальцем ни в Беларусь, ни в Россию. Так вот, на днях во время беспорядков в Вильнюсе министр внутренних дел Литвы заявил, что всё это дело рук никаких не мирных протестующих, а все они – участники сценария учений «Запад 2021», который уже разыгрывают Минск и Москва. Здесь, как говорится, без комментариев.

Подписывайтесь на нас в Telegram