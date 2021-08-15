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МИД Беларуси следит за развитием ситуации в Афганистане
Источник материала: ОНТ
Афганистан сегодня перешёл под контроль исламистского движения «Талибан». К полудню организация, признанная террористической Советом Безопасности ООН, захватила аэропорты, крупные города и вошла в Кабул.
Иностранные государства эвакуируют свои дипломатические миссии. Белорусского посольства в Афганистане нет, однако наше внешнеполитическое ведомство внимательно следит за событиями.
Сейчас в Кабуле закрываются магазины, рынки и государственные учреждения. Служащие, военные и полицейские покидают свои посты. Жители констатируют, что никогда так не боялись, как сейчас. Оперативно усиливают охрану границ с Афганистаном постсоветские страны – Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Эксперты прогнозируют усиление потока беженцев.
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Афганистан сегодня перешёл под контроль исламистского движения «Талибан». К полудню организация, признанная террористической Советом Безопасности ООН,...
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