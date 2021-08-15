МИД Беларуси следит за развитием ситуации в Афганистане

Источник материала: ОНТ

Афганистан сегодня перешёл под контроль исламистского движения «Талибан». К полудню организация, признанная террористической Советом Безопасности ООН, захватила аэропорты, крупные города и вошла в Кабул.

Иностранные государства эвакуируют свои дипломатические миссии. Белорусского посольства в Афганистане нет, однако наше внешнеполитическое ведомство внимательно следит за событиями.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси: «Безусловно, Министерство иностранных дел следит за развитием ситуации в Афганистане. Физически там нет нашего посольства, но по совместительству эту страну курирует посольство Республики Беларусь в Таджикистане. Поэтому граждане нашей страны по консульским вопросам либо за оказанием иного возможного содействия в рамках Министерства иностранных дел могут обращаться в наше посольство в Таджикистане».

Сейчас в Кабуле закрываются магазины, рынки и государственные учреждения. Служащие, военные и полицейские покидают свои посты. Жители констатируют, что никогда так не боялись, как сейчас. Оперативно усиливают охрану границ с Афганистаном постсоветские страны – Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Эксперты прогнозируют усиление потока беженцев.

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