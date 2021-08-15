ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Беларуси следит за развитием ситуации в Афганистане

15.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Афганистан сегодня перешёл под контроль исламистского движения «Талибан». К полудню организация, признанная террористической Советом Безопасности ООН, захватила аэропорты, крупные города и вошла в Кабул. 

Иностранные государства эвакуируют свои дипломатические миссии. Белорусского посольства в Афганистане нет, однако наше внешнеполитическое ведомство внимательно следит за событиями.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси: «Безусловно, Министерство иностранных дел следит за развитием ситуации в Афганистане. Физически там нет нашего посольства, но по совместительству эту страну курирует посольство Республики Беларусь в Таджикистане. Поэтому граждане нашей страны по консульским вопросам либо за оказанием иного возможного содействия в рамках Министерства иностранных дел могут обращаться в наше посольство в Таджикистане». 

Сейчас в Кабуле закрываются магазины, рынки и государственные учреждения. Служащие, военные и полицейские покидают свои посты. Жители констатируют, что никогда так не боялись, как сейчас. Оперативно усиливают охрану границ с Афганистаном постсоветские страны – Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Эксперты прогнозируют усиление потока беженцев. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Афганистан сегодня перешёл под контроль исламистского движения «Талибан». К полудню организация, признанная террористической Советом Безопасности ООН,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«10-15% мы бы могли нарастить». Как развивается лёгкая промышленность Беларуси в условиях санкций?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by