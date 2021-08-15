«Большой разговор» с Президентом: о чем Лукашенко и журналисты разговаривали на протяжении восьми часов?

Источник материала: ОНТ

Что давать, а что нет – извечный вопрос журналиста. Сегодня нагуглить, что сказал Александр Лукашенко по тому или иному поводу, несложно, сидя ли в Вашингтоне, Лондоне или в Варшаве. Но вот парадокс. О Беларуси в зарубежных СМИ говорят часто (если не сказать слишком), правда, гораздо реже со словами её Президента. Это сродни тому, как если бы в эфире ОНТ не показывали Джо Байдена только потому, что редакция уверена, что на выборах в США победил Дональд Трамп.

Да, мир открыт, только люди в нём всё более закрыты от неудобной или неугодной, если хотите, повестки. Может, оттого львиная доля этого большого разговора обращена не к белорусским (им-то как раз всё понятно), а иностранным медиа. С этим и разберёмся.

Захра Улла, корреспондент телеканала CNN (США): «Как бы вы ответили ваши критикам, которые заявляют, что вы принимаете участие в репрессиях против гражданского общества, против свободы прессы?»

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мне с американцами совсем просто говорить. Скажите, пожалуйста, вы зачем застрелили девушку в Конгрессе, которая была участница войн в защиту Соединённых Штатов Америки и их интересов? После этого вопрос о репрессиях в отношении населения с моей стороны просто меркнет. Вы привыкли к тому, что вы гегемоны в мире, вам всё позволено. Вы голосовали по почте, вы бюллетени в мусорку выбрасывали, там где были за Трампа... Если бы в Беларуси голосовали по почте, страну бы порвали на кусочки. Вам можно. Вы творите беспредел во всех местах мира и мне говорите о каких-то репрессиях».

В прямом эфире острый откровенный разговор. Всё, как и должно быть. Всё по-честному. Но осадочек всё равно останется. Ведь это то самое CNN, нашедшее недавно под Столбцами «возможный лагерь для политических диссидентов». Новость разлетелась по миру так быстро, как редко разлетается правда.

И это, конечно, серьёзный аргумент, достойный эфира CNN. Уже на следующий день выяснилось, что лагерь никакой не лагерь, а арсенал ракетно-артиллерийского вооружения в ведении Министерства обороны. Попасть на территорию американские журналисты даже не пытались. А история про тот самый «возможный лагерь» так и висит на сайте CNN.

Но на этом приключения американских журналистов в Беларуси не заканчиваются. После «Большого разговора» Госпогранкомитет приглашает иностранные СМИ на границу. Тема нелегалов, стремящихся в Евросоюз, в топе новостей. Вот журналистам показывают иракца, пострадавшего, как он сам уверяет, от рук литовский пограничников. CNN в зале тоже есть. А вот белорусская сторона благодарит прессу за интерес.

Ну а вот как обо всём этом рассказывает сам крупнейший телеканал Соединённых Штатов. На всякий случай переведём, граница сейчас – это «линия фронта между диктатурой и демократией». В сюжете во всех красках описывают, как нелегко мигрантам и как героически сражаются со всем этим литовские пограничники. В шестиминутном репортаже часть на белорусской стороне занимает внимание, 30 секунд. При этом слово не дают не официальному представителю, ни тому самому иракцу. Ну и вишенка на торте. Узнаёте? У обоих сюжетов – один автор.

Это, кстати, любопытно – события в Беларуси освещает журналист американского издания, находящийся в Лондоне. И скоро поймёте почему. Тему на «Большом разговоре» продолжит журналист британского BBC.

Сара Рейнсфорд, корреспондент телерадиокомпании BBC (Великобритания): «После таких репрессий и стольких жестокостей, как вы отвечаете на вопрос – что вы потеряли легитимность как президент страны».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «У меня такое впечатление, что вам сказали задать этот вопрос. И вы потом всему миру расскажете, какой тут жестокий человек и как он плохо отвечал на ваши вопросы. Но, тем не менее, я очень спокойно отвечу на ваши вопросы. Какие это мирные акции – посмотрите эти кадры, вот эти взрывы, петарды, взрывчатки разлетались. Вы скажете – это в ответ на жестокость. Да нет, они ж принесли их туда. Какой же это мир? Заточки, ножи – они зачем принесли на мирные акции? МКстати, мы к этому отнеслись гораздо мягче, нежели ваш патрон в Вашингтоне. Сколько заключенных по делу вашингтонскому, когда там хотели устроить переворот, сейчас в тюрьмах?»

Дальше больше. Слово возьмёт Wall Street Journal.

Анна Мария Симонс, шеф-корреспондент московского бюро газеты The Wall Street Journal (США): «Вы говорите, что вы мирный человек, вы не диктатор. Почему нельзя протестовать сейчас на улицах?»

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я боюсь, чтобы не было, как у вас в Америке. Чтоб не задушили какого-то темнокожего на улице, чтобы не начали стрелять в живот друг другу, поэтому и опасаюсь, чтобы толпы людей не ходили по улицам. Ну какой вопрос – такой ответ».

Вам уже кажется, что по этой теме достаточно? Ну, нет! Дайте же сказать Sky News.

Илья Бегун, блогер, представитель информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил»: «По моему опыту в Литву приезжали те, кто получил 20 базовых или сутки 14 дней, а чтобы их приняли в Литве, подделывали медицинские документы о варикозе и подобных вещах. Фактов медицинских доказанных пыток ни от одной организации в Европе никто не предоставил».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вот человек, который был в Литве вместе с ними. Поговорите с ними. Я врун для вас... Поговорите с ним!»

Но это, конечно, вряд ли. Представители оппозиции, вернувшиеся в страну по своей воле, для западных СМИ неинтересные собеседники. Ну и завершит эту драму в шести актах New York Times.

Вэлери Хопкинс, корреспондент газеты The New York Times (США): «Все участковые комиссии после голосования должны опубликовать результаты.Согласно тем документам Тихановская на некоторых участках победила».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если госпожа Тихановская где-то победила, то наверное, есть участки, где действующий президент победил. Или нет? Вы хотите, чтобы я сказал, что не 80%? Хорошо. Я согласен – только отцепитесь вы от нас. Признайте реалии. Что действующий президент выиграл эти выборы. Но во многом это была мне наука. Но мы эти выборы выиграли».

Всё это, конечно, очень похоже на флешмоб. И на этом фоне как-то совсем теряются вопросы о Польше и Литве. Нет, всё понятно: диктующие информповестку страны себя ярко проявили. А подчинённые ведь не должны быть заметнее своих боссов. Впрочем, в отношении обоих соседей позиция Александра Лукашенко неизменна.

Что же до Украины – ещё одного непрошенного борца за права белорусов, то её риторика хоть и жёсткая по меркам соседей, всё равно далека от западной. Киеву в этом смысле есть и у кого учиться, и куда расти. Хоть порой там и проявляют невиданную ретивость.

Впрочем, судя по тональности вопросов, в Минск приехали журналисты, которым, позиция официального Киева не близка. Но есть и тревожный звоночек.

Александр Лукашенко за диалог, хоть его самого частенько упрекают, мол, садиться за стол переговоров Президент не хочет. Но диалог не дуэль, на него нельзя вызвать. Его можно предложить, на него можно пригласить, в конце концов. Пожалуй, именно этого партнёры Беларуси не понимают.

И, конечно, на большой разговор с Президентом приехал солидный десант журналистов из России. В другое время их вопросы казались острыми и смелыми, но не в этот раз. Что, впрочем, понятно. То, что раньше воспринималось как серьёзные разногласия между Минском и Москвой, сегодня выглядит едва ли не вздором. Как далеко может зайти интеграция, конечно, спросили. Удивительно, как Александру Лукашенко, не надоело на это отвечать. Пожалуй, самым острым можно назвать вопрос «Звезды».

Ольга Белова, корреспондент телеканала «Звезда» (Россия): «На днях вы заявили, что для обеспечения безопасности Союзного государства в республике могут быть размещены российские военнослужащие. В какой ситуации это моет произойти? И можно ли расценивать это заявление как недвусмысленные сигнал Западу на случай, если они захотят повторить попытку госпереворота в Беларуси?»

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если будет нужно, тут не просто будет база.Тут все Вооружённые Силы Российской Федерации будут размещены. При каких условиях – в случае опасности развязывания новой мировой войны».

Беларусь, Запад и Россия словно любовный треугольник. И главный вопрос – кто здесь третий лишний? В этом смысле показательна финальная речь Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я хочу просто пожелать, чтобы наши иностранные представители, если в них есть что-то человеческое. попытались вникнуть и понять, что было и что здесь происходит. И хотя бы просто не мешали нам. Есть интерес – давайте сотрудничать. А нет – так отойдите в сторонку, не мешайте. Вы нас всё равно не оторвёте от России и не склоните на свою сторону. Мы с вами хотели сотрудничать. Вы до выборов нас принимали. Почему вы вдруг обезумели? Зачем попытались сломать страну? Вы сами всё угробили. Мы не были против России. Это наша братская страна... Зачем вы разделительные линии спустя столько лет вносите? Зачем вы разворачиваете бойню в центре Европы? Вы с нами ничего не сделаете. Мы знаем, что такое суверенитет и независимость».

Так что разговор этот большой, но не по времени. А по сути. Интересно, конечно, случись подобный год назад, и, может, ход истории был бы другим? Впрочем, большое, как известно, видится на расстоянии.

Фото: БЕЛТА

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