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«Большой разговор» с Президентом: о чем Лукашенко и журналисты разговаривали на протяжении восьми часов?
Источник материала: ОНТ
Что давать, а что нет – извечный вопрос журналиста. Сегодня нагуглить, что сказал Александр Лукашенко по тому или иному поводу, несложно, сидя ли в Вашингтоне, Лондоне или в Варшаве. Но вот парадокс. О Беларуси в зарубежных СМИ говорят часто (если не сказать слишком), правда, гораздо реже со словами её Президента. Это сродни тому, как если бы в эфире ОНТ не показывали Джо Байдена только потому, что редакция уверена, что на выборах в США победил Дональд Трамп.
Да, мир открыт, только люди в нём всё более закрыты от неудобной или неугодной, если хотите, повестки. Может, оттого львиная доля этого большого разговора обращена не к белорусским (им-то как раз всё понятно), а иностранным медиа. С этим и разберёмся.
В прямом эфире острый откровенный разговор. Всё, как и должно быть. Всё по-честному. Но осадочек всё равно останется. Ведь это то самое CNN, нашедшее недавно под Столбцами «возможный лагерь для политических диссидентов». Новость разлетелась по миру так быстро, как редко разлетается правда.
И это, конечно, серьёзный аргумент, достойный эфира CNN. Уже на следующий день выяснилось, что лагерь никакой не лагерь, а арсенал ракетно-артиллерийского вооружения в ведении Министерства обороны. Попасть на территорию американские журналисты даже не пытались. А история про тот самый «возможный лагерь» так и висит на сайте CNN.
Но на этом приключения американских журналистов в Беларуси не заканчиваются. После «Большого разговора» Госпогранкомитет приглашает иностранные СМИ на границу. Тема нелегалов, стремящихся в Евросоюз, в топе новостей. Вот журналистам показывают иракца, пострадавшего, как он сам уверяет, от рук литовский пограничников. CNN в зале тоже есть. А вот белорусская сторона благодарит прессу за интерес.
Ну а вот как обо всём этом рассказывает сам крупнейший телеканал Соединённых Штатов. На всякий случай переведём, граница сейчас – это «линия фронта между диктатурой и демократией». В сюжете во всех красках описывают, как нелегко мигрантам и как героически сражаются со всем этим литовские пограничники. В шестиминутном репортаже часть на белорусской стороне занимает внимание, 30 секунд. При этом слово не дают не официальному представителю, ни тому самому иракцу. Ну и вишенка на торте. Узнаёте? У обоих сюжетов – один автор.
Это, кстати, любопытно – события в Беларуси освещает журналист американского издания, находящийся в Лондоне. И скоро поймёте почему. Тему на «Большом разговоре» продолжит журналист британского BBC.
Дальше больше. Слово возьмёт Wall Street Journal.
Вам уже кажется, что по этой теме достаточно? Ну, нет! Дайте же сказать Sky News.
Но это, конечно, вряд ли. Представители оппозиции, вернувшиеся в страну по своей воле, для западных СМИ неинтересные собеседники. Ну и завершит эту драму в шести актах New York Times.
Всё это, конечно, очень похоже на флешмоб. И на этом фоне как-то совсем теряются вопросы о Польше и Литве. Нет, всё понятно: диктующие информповестку страны себя ярко проявили. А подчинённые ведь не должны быть заметнее своих боссов. Впрочем, в отношении обоих соседей позиция Александра Лукашенко неизменна.
Что же до Украины – ещё одного непрошенного борца за права белорусов, то её риторика хоть и жёсткая по меркам соседей, всё равно далека от западной. Киеву в этом смысле есть и у кого учиться, и куда расти. Хоть порой там и проявляют невиданную ретивость.
Впрочем, судя по тональности вопросов, в Минск приехали журналисты, которым, позиция официального Киева не близка. Но есть и тревожный звоночек.
Александр Лукашенко за диалог, хоть его самого частенько упрекают, мол, садиться за стол переговоров Президент не хочет. Но диалог не дуэль, на него нельзя вызвать. Его можно предложить, на него можно пригласить, в конце концов. Пожалуй, именно этого партнёры Беларуси не понимают.
И, конечно, на большой разговор с Президентом приехал солидный десант журналистов из России. В другое время их вопросы казались острыми и смелыми, но не в этот раз. Что, впрочем, понятно. То, что раньше воспринималось как серьёзные разногласия между Минском и Москвой, сегодня выглядит едва ли не вздором. Как далеко может зайти интеграция, конечно, спросили. Удивительно, как Александру Лукашенко, не надоело на это отвечать. Пожалуй, самым острым можно назвать вопрос «Звезды».
Беларусь, Запад и Россия словно любовный треугольник. И главный вопрос – кто здесь третий лишний? В этом смысле показательна финальная речь Александра Лукашенко.
Так что разговор этот большой, но не по времени. А по сути. Интересно, конечно, случись подобный год назад, и, может, ход истории был бы другим? Впрочем, большое, как известно, видится на расстоянии.
Фото: БЕЛТА
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«Большой разговор» с Президентом: о чем Лукашенко и журналисты разговаривали на протяжении восьми часов?
Что давать, а что нет – извечный вопрос журналиста. Сегодня нагуглить, что сказал Александр Лукашенко по тому или иному поводу, несложно, сидя ли в Вашингтоне,...
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