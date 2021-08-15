Источник материала: ОНТ

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал престижного турнира в Монреале.

Третья ракетка планеты проиграла в полуфинале шестому номеру мирового рейтинга чешской теннисистке Каролине Плишковой – 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час и 23 минуты. На пути к полуфиналу Арина Соболенко обыграла американку Слоан Стивенс, представительницу Канады Ребекку Марино, а в четвертьфинале выиграла у еще одной белоруски Виктории Азаренко. В финале Плишкова сыграет с итальянкой Камилой Джорджи. Призовой фонд турнира в Монреале составляет почти два миллиона долларов.

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