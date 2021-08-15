ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Арина Соболенко не смогла выйти в финал престижного турнира в Монреале

15.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко не смогла выйти в финал престижного турнира в Монреале

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал престижного турнира в Монреале.

Третья ракетка планеты проиграла в полуфинале шестому номеру мирового рейтинга чешской теннисистке Каролине Плишковой – 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час и 23 минуты. На пути к полуфиналу Арина Соболенко обыграла американку Слоан Стивенс, представительницу Канады Ребекку Марино, а в четвертьфинале выиграла у еще одной белоруски Виктории Азаренко. В финале Плишкова сыграет с итальянкой Камилой Джорджи. Призовой фонд турнира в Монреале составляет почти два миллиона долларов.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал престижного турнира в Монреале. Третья ракетка планеты проиграла в полуфинале шестому номеру...
 
Новости дня
Новости разные
 
«10-15% мы бы могли нарастить». Как развивается лёгкая промышленность Беларуси в условиях санкций?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by