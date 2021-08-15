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Лукашенко о предоставлении гражданства переселенцам из Украины: до конца года все должны его получить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Многие в независимой стране хотят не просто ощущать себя белорусами, но и юридически быть ими, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Ксения Лебедева, корреспондент Белтелерадиокомпании:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Лукашенко о предоставлении гражданства переселенцам из Украины: до конца года все должны его получить
Новости Беларуси. Многие в независимой стране хотят не просто ощущать себя белорусами, но и юридически быть ими, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений...
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