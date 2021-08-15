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Александр Лукашенко: «Больше половины спортсменов не выполнили то, что они уже делали. Ну разве это спортсмен?»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе из Токио продолжали возвращаться белорусские спортсмены. Хотя в Японии мы больше отличились не количеством медалей, а скандалом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Судя по всему, большой разговор с функционерами от спорта еще предстоит. Президент, когда был в Тихиничах, раскритиковал спортсменов между делом.
– Я понимаю – психология и прочее. Но три попытки. Ты же ехал, покажи, что ты поднимал.
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Александр Лукашенко: «Больше половины спортсменов не выполнили то, что они уже делали. Ну разве это спортсмен?»
Новости Беларуси. На неделе из Токио продолжали возвращаться белорусские спортсмены. Хотя в Японии мы больше отличились не количеством медалей, а скандалом,...
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