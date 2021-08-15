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Власть в Афганистане полностью перешла в руки талибов. Они заявили, что хотят создать Исламский Эмират Афганистан
Источник материала: СТВ
Новости Афганистана. Внимание всего мира приковано к событиям в Афганистане. 15 августа там власть полностью перешла в руки талибов. «Талибан» объявил, что Афганистан полностью находится под его контролем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напомним, в 2003 году это движение было признано Советом безопасности ООН и Верховным судом России террористической организацией. Талибы намерены в скором времени объявить из президентского дворца о создании Исламского Эмирата Афганистан.
Евгений Поболовец, СТВ:
Евгений Поболовец:
Вот что говорил Байден на пресс-конференции 8 июля 2021 года. На вопрос журналистов «По оценке американской разведки, афганское правительство, скорее всего, рухнет...» Байден жестко парировал: «Это неправда!»
Евгений Поболовец:
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Власть в Афганистане полностью перешла в руки талибов. Они заявили, что хотят создать Исламский Эмират Афганистан
Новости Афганистана. Внимание всего мира приковано к событиям в Афганистане. 15 августа там власть полностью перешла в руки талибов. «Талибан» объявил, что...
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