ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Беларуси: они говорят, что Лукашенко перекидывает нам мигрантов – факты на стол

16.08.2021 06:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На границе идут одно учение за другим. Технику и тактику оттачивают во всех западных округах страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
И это неспроста – весь 2020 год нас пытались сломать. Переломать, если хотите. Не получилось. И вот теперь, после якобы мирных протестов, после неудавшихся попыток забастовок на крупных предприятиях страны активизируется военная машина. И потому готовность номер один.

Президент Беларуси: они говорят, что Лукашенко перекидывает нам мигрантов – факты на стол

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не можем так защищать, как раньше. Они говорят: вот, там Лукашенко перекидывает нам мигрантов. Факты на стол, где Лукашенко кого взял, перекидывает и так далее. Да, мы вылавливали почти каждого. За год, как они говорят, 80 человек. В прошлом году преодолели эту границу. Сейчас уже, за это время, около 5 тысяч. Кушайте, пожалуйста, вы этого хотели. В чем я не прав? Но я не подталкиваю этот процесс.

Это называют в Евросоюзе гибридным оружием Беларуси.

Александр Лукашенко:
Гибридным? А экономические санкции, давление в средствах массовой информации, военный шантаж (в 15 километрах развертываются военные подразделения)? Это что  не гибридное? А тут, видите ли, гибридное. Мигранты – я их туда не посылал, они их туда позвали. Вы же знаете, что Евросоюз позвал туда, у них рабочих рук не хватает. Ну, позвали, так берите. К нам какие претензии? Ты накинула мне веревку на шею, забросила на сук и начинаешь меня давить, за что и требуешь – ты меня должен защищать. Ты меня давишь, и давай защищай? По-моему, нелогично.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На границе идут одно учение за другим. Технику и тактику оттачивают во всех западных округах страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Талібы зноў прыходзяць да ўлады ў Аўганістане. ФОТАГАЛЕРЭЯ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by