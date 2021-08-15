Александр Лукашенко: мы ведём диалог, чтобы С-400 были поставлены в Беларусь

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом», несомненно, стал топ-событием. За рекордные восемь с небольшим часов беседы о чем только не говорили. Вопросы могли задавать все желающие, ограничений по темам не было, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мы же заострим внимание на одной большой теме, которую в разных плоскостях обсуждали несколько часов, – взаимодействие с Россией. В третье воскресенье августа в Беларуси празднуют день ВВС и ПВО. В этой сфере мы активно сотрудничаем с нашими союзниками.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На примере военно-политической отрасли спланировано, как нам кажется, навсегда, насколько это можно видеть, и конкретные планы. И на «Западе-2021» мы отдельные вопросы будем отрабатывать. Очень правильно поднял вопрос по С-400. Такой вопрос поставлен перед Президентом России. Таких денег у нас нет, но мы ведем с ним диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в Республику Беларусь.