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Александр Лукашенко: мы ведём диалог, чтобы С-400 были поставлены в Беларусь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом», несомненно, стал топ-событием. За рекордные восемь с небольшим часов беседы о чем только не говорили. Вопросы могли задавать все желающие, ограничений по темам не было, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мы же заострим внимание на одной большой теме, которую в разных плоскостях обсуждали несколько часов, – взаимодействие с Россией. В третье воскресенье августа в Беларуси празднуют день ВВС и ПВО. В этой сфере мы активно сотрудничаем с нашими союзниками.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом», несомненно, стал топ-событием. За рекордные восемь с небольшим часов беседы о чем только не говорили. Вопросы...
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