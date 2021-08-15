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Водитель, вооружённый пистолетом, захватил заложника. Какие ситуации отрабатывают во время учений на границе?

16.08.2021 06:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На границе идут одно учение за другим. Технику и тактику оттачивают во всех западных округах страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Водитель, вооружённый пистолетом, захватил заложника. Какие ситуации отрабатывают во время учений на границе?

Евгений Поболовец, СТВ:
И это неспроста – весь прошлый год нас пытались сломать. Переломать, если хотите, не получилось. И вот теперь, после якобы мирных протестов, после неудавшихся попыток забастовок на крупных предприятиях страны, активизируется военная машина. И потому готовность номер один. Уже не до шуток.

Водитель, вооружённый пистолетом, захватил заложника. Какие ситуации отрабатывают во время учений на границе?

Так, на границе с Литвой отработали попытку провоза взрывчатки и прорыва границы, а также действия при захвате заложника. По замыслу учения, легковые автомобили прибыли в пункт пропуска для выезда из Беларуси. В одной машине служебная собака обнаружила взрывчатое вещество. Водитель тут же пытается прорваться через границу в сопредельную страну. Пограничный наряд использует средства принудительной остановки машины. Тогда водитель, вооруженный пистолетом, захватывает заложника и выдвигает свои требования. Пассажиры других автомобилей начинают высказывать недовольство – завязывается конфликт.

Водитель, вооружённый пистолетом, захватил заложника. Какие ситуации отрабатывают во время учений на границе?

В такой обостренной ситуации важны грамотные действия пограничных нарядов и таможни. Их и отработали на практике. Элементы таких ситуаций могут повториться и в жизни. Тем более сейчас, когда обстановку на границе накаляют западные соседи. Об этом также шла речь во время «Большого разговора с Президентом».

 
 
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Новости Беларуси. На границе идут одно учение за другим. Технику и тактику оттачивают во всех западных округах страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
 
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