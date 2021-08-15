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Водитель, вооружённый пистолетом, захватил заложника. Какие ситуации отрабатывают во время учений на границе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На границе идут одно учение за другим. Технику и тактику оттачивают во всех западных округах страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Так, на границе с Литвой отработали попытку провоза взрывчатки и прорыва границы, а также действия при захвате заложника. По замыслу учения, легковые автомобили прибыли в пункт пропуска для выезда из Беларуси. В одной машине служебная собака обнаружила взрывчатое вещество. Водитель тут же пытается прорваться через границу в сопредельную страну. Пограничный наряд использует средства принудительной остановки машины. Тогда водитель, вооруженный пистолетом, захватывает заложника и выдвигает свои требования. Пассажиры других автомобилей начинают высказывать недовольство – завязывается конфликт.
В такой обостренной ситуации важны грамотные действия пограничных нарядов и таможни. Их и отработали на практике. Элементы таких ситуаций могут повториться и в жизни. Тем более сейчас, когда обстановку на границе накаляют западные соседи. Об этом также шла речь во время «
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Водитель, вооружённый пистолетом, захватил заложника. Какие ситуации отрабатывают во время учений на границе?
Новости Беларуси. На границе идут одно учение за другим. Технику и тактику оттачивают во всех западных округах страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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