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«Нет прекраснее профессии»: все о белорусских летчиках и авиации
Источник материала: ОНТ
Бомбардировка, штурм противника, высадка десанта и эвакуация раненых – все это задачи для летчиков 50-й смешанной авиабазы. Сегодня «прославленный полтинник» – это место, где служат настоящие защитники отечества. И это именно они обеспечивают мир на белорусской земле. Пусть и с неба.
И про каждого здесь можно снимать фильмы. Героические поступки – и постоянный риск. И на земле, и в небе. Это здесь понимают. Потому – за штурвалом самые подготовленные. Профессия обязывает.
К полетам на воздушном судне можно быть допущенным после обязательной подготовки, которая требует отработку всех элементов. Один из этапов – учебный тренажер. Сейчас попробуем поднять в воздух один из вертолетов.
На самом деле, опыт интересный. Правда, техника очень чувствительная. И количество механизмов и систем – просто поражает. С первого раза все запомнить – вряд ли получится. На это нужны годы тренировок. Летчики тренируются всю жизнь. Пока они летают – они все время учатся и получают опыт.
Белорусская армия – это ещё и про интеллект, эрудированность и красоту. Женскую. Инесса Калуженко этим летом закончила Военную академию. Хотела быть лётчиком, но набора не было. Мечту не бросила и стала авиационным инженером. За ней – контроль техники, авиатренажеров и анализ подготовки пилотов.
Перед началом полета – обязательный инструктаж. Здесь, в классе, предполетных указания – все самое важное: температура, погодные условия. Сейчас и мы присоединимся.
Ежедневно начальнику докладывают о метеоусловиях и состоянии летного состава. Отвлечешься – пропустишь маршрут и план полета, а это в небе – недопустимо.
Кульминация подготовки для каждого летчика – полет на воздушном судне. Сегодня нам посчастливилось подняться на борт легендарного ИЛ-76. Конечно, сесть за штурвал не получится. Нужны годы тренировок. Но мы сможем увидеть, как же работает эта машина.
Этот самолет во многом отличается от пассажирских. Все-таки цели разные. Но внутри действительно захватывает дух. Несмотря на размер и вес этого гиганта – посадка была мягкой. Здесь каждое действие пилотов выверено до автоматизма. И понимаешь, что служат профессионалы.
В авиации нет понятия – сложная ситуация, есть только штатная и нештатная. Поэтому в мирное время летчики свои знания демонстрируют и на международных учениях, где белорусские авиаторы – это уже синоним качества.
Для этих людей полет – как искусство, только холст их – небо. Сегодня Военно-воздушные силы – одно из элитных и интеллектуальных подразделений белорусской армии. В их арсенале – самая передовая техника, способная не только обнаружить, но и поразить цель. Но главное здесь – это люди, которые ежедневно защищают наше мирное небо.
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Бомбардировка, штурм противника, высадка десанта и эвакуация раненых – все это задачи для летчиков 50-й смешанной авиабазы. Сегодня «прославленный полтинник» –...
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