«Нет прекраснее профессии»: все о белорусских летчиках и авиации

Источник материала: ОНТ

Бомбардировка, штурм противника, высадка десанта и эвакуация раненых – все это задачи для летчиков 50-й смешанной авиабазы. Сегодня «прославленный полтинник» – это место, где служат настоящие защитники отечества. И это именно они обеспечивают мир на белорусской земле. Пусть и с неба.





И про каждого здесь можно снимать фильмы. Героические поступки – и постоянный риск. И на земле, и в небе. Это здесь понимают. Потому – за штурвалом самые подготовленные. Профессия обязывает.

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиабазы ВВС и Войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси: «Нет прекраснее профессии. Потеряв физический контакт с землей, ты, на самом деле, расплываешься в улыбке и чувствуешь себя самым счастливым на земле. Нет ничего прекраснее: созерцать небесное светило, луну, солнце, облака. Такого – те, кто ходят на земле – они никогда не увидят. А авиацию идут за мечтой. Я тоже здесь ради мечты. До сих пор служу здесь».

К полетам на воздушном судне можно быть допущенным после обязательной подготовки, которая требует отработку всех элементов. Один из этапов – учебный тренажер. Сейчас попробуем поднять в воздух один из вертолетов.

На самом деле, опыт интересный. Правда, техника очень чувствительная. И количество механизмов и систем – просто поражает. С первого раза все запомнить – вряд ли получится. На это нужны годы тренировок. Летчики тренируются всю жизнь. Пока они летают – они все время учатся и получают опыт.

Белорусская армия – это ещё и про интеллект, эрудированность и красоту. Женскую. Инесса Калуженко этим летом закончила Военную академию. Хотела быть лётчиком, но набора не было. Мечту не бросила и стала авиационным инженером. За ней – контроль техники, авиатренажеров и анализ подготовки пилотов.

Инесса Калуженко, старший техник 50-й смешанной авиабазы ВВС и Войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси: «В некоторых моментах, на определённых должностях нужна женская щепетильность, внимание. Все-таки девушки более внимательны, усидчивые, трудолюбивые. Есть такие должности, на которых нужны только женщины. Женщины в армии нужны. Они как и украшение, а с другой стороны – это подспорье мужчинам. Женщина в форме – это необычно. Привлекает внимание. Армия дает определенное воспитание. Учит быть уравновешенным, быть сообразительным, не теряться в определенных ситуациях. В академии познакомилась с мужем. Когда мы были на 1 курсе. Он летчик. Можно сказать, что армия подарила мне мужа, семью. Поэтому – я люблю армию, мне нравится тут».

Перед началом полета – обязательный инструктаж. Здесь, в классе, предполетных указания – все самое важное: температура, погодные условия. Сейчас и мы присоединимся.

Ежедневно начальнику докладывают о метеоусловиях и состоянии летного состава. Отвлечешься – пропустишь маршрут и план полета, а это в небе – недопустимо.

Кульминация подготовки для каждого летчика – полет на воздушном судне. Сегодня нам посчастливилось подняться на борт легендарного ИЛ-76. Конечно, сесть за штурвал не получится. Нужны годы тренировок. Но мы сможем увидеть, как же работает эта машина.

Этот самолет во многом отличается от пассажирских. Все-таки цели разные. Но внутри действительно захватывает дух. Несмотря на размер и вес этого гиганта – посадка была мягкой. Здесь каждое действие пилотов выверено до автоматизма. И понимаешь, что служат профессионалы.

В авиации нет понятия – сложная ситуация, есть только штатная и нештатная. Поэтому в мирное время летчики свои знания демонстрируют и на международных учениях, где белорусские авиаторы – это уже синоним качества.

Александр Фаустов, командир эскадрильи 50-й смешанной авиабазы ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси: «В то время, когда я рос, наверное, не было ни одного мальчишки молодого, который не мечтал бы о небе. Просто моя мечта осуществилась. Был пример отца, который служил. У нас уникален каждый человек. Каждый осваивает какую-то летную специальность. Мне посчастливилось летать на всех типах самолетов, находящихся в нашей базе. В перспективе будем принимать новую технику. Я уверен, знаю точно, что буду на него переучиваться».

Для этих людей полет – как искусство, только холст их – небо. Сегодня Военно-воздушные силы – одно из элитных и интеллектуальных подразделений белорусской армии. В их арсенале – самая передовая техника, способная не только обнаружить, но и поразить цель. Но главное здесь – это люди, которые ежедневно защищают наше мирное небо.

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