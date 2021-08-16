Прогноз по валютам: доллар снова пойдет на снижение?

Источник материала: Myfin



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– Итоги прошлой недели полностью подтвердили наш предыдущий прогноз и, при минимальном снижении курса доллара по отношению к белорусскому рублю до 2 рублей 50 копеек, пара валют – евро и российский рубль – снизились более существенно. Евро закрыл неделю на отметке 2,9345 белорусского рубля, а российский рубль остановился на отметке 3,40 белорусского рубля за 100 российских.

Очень примечательно, что в течение недели валютный рынок занимал выжидательную позицию, но в пятницу, что называется, «прорвало» и объем торгов, например, по доллару США 13 августа составил более 35 миллионов долларов. Этот фактор тоже свидетельствует об активности рынка. И, как мы прогнозировали, на рынке преобладали продавцы валюты, что, собственно, и привело к снижению стоимости всей валютной корзины.

На самом деле тенденция подтвердилась, за небольшим исключением: в четверг евро и российский рубль показывали небольшой рост по отношению к доллару США. Но это было связано с тем, что в прошлую среду вышла новая статистика по Соединенным Штатам – по инфляции, и, как ни странно, она в США оказалась на достаточно высоком уровне – 5,4% за июль в годовом исчислении. И этот фактор привел к тому, что пара евро/доллар вернулась к уровню в 1,1796-1,1801. Золото закрыло прошлую неделю на отметке 1781 доллар за 1 тройскую унцию. И мы видели, что котировки черного золота, то есть нефти марки Brent, вернулись на уровень выше 70 долларов за бочку.

Вот эти внешние факторы будут с большой долей вероятности работать на текущей неделе. К внутренним фактором мы опять отнесем преобладание продавцов валюты на внутреннем рынке. Скорее всего продолжится тенденция снижения курсов иностранных валют по отношению к белорусскому рублю. Евро и российский рубль, может быть, будут подвержены ей в меньшей степени, а доллар – чуть в большей.

Вполне допустимо, что конец недели доллар закроет на отметках в 2 белорусских рубля 49 копеек . Евро может остаться примерно на текущих котировках – 2 белорусских рубля 93-94 копейки . А российский рубль может даже немного укрепиться – до 3 белорусских рублей 41 копейки за 100 российских, потому что на внутреннем российском рынке ситуация складывается достаточно оптимистично, и российский рубль может немного вырасти к доллару США соответственно на нашем валютном рынке.

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