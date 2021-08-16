Сколько денег нужно на здоровое питание. Три варианта подсчетов

Источник материала: Myfin



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Жизнь по корзине от правительства: 260 рублей в месяц



Итак, первый продуктовый набор берем из потребительской корзины утвержденной Министерством труда и соцзащиты . Там четыре нормы: для мужчины и женщины трудоспособного возраста, мальчика 13 лет и девочки 7 лет. Разберем только мужской рацион.

Не будем перечислять все продукты из потребительской корзины, их больше 40 и многие объединены в группы. Там нет спиртного и сигарет, только продукты, в основном привычные и производимые в Беларуси. Набор и количество продуктов физиологически обоснованы, рассчитаны так, чтобы человеку хватало всех питательных веществ, витаминов, энергии, для полноценной жизни.

По утвержденным нормам белорусскому мужчине предлагается каждый месяц съедать 6,24 кг ржаного хлеба, 3,96 – пшеничного, 11,26 кг картофеля. Рыбы – меньше 1,5 кг, зато мяса и колбасных изделий – больше 5 кг. Больше 5 литров молока и около 5 литров кисломолочных продуктов, еще 1,3 кг – творога, 0,5 сметаны и 0,2 – сыра. Овощей – больше 12 кг, фруктов – больше 4 кг и еще почти 3 литра фруктовых соков. Есть кондитерские изделия – 1,75 кг и больше 2 кг сахара, кроме того добавлены соль и чай.

Вот сколько денег нужно, чтобы питаться так, как расписали специалисты Минтруда:



на хлеб, крупы, бобовые и картофель идет 46,20 руб.;

овощи, в т.ч. консервированные – 33,64 руб.;

растительное масло – 3,82 руб.;

молочные продукты, в т.ч. масло – 48,02 руб.;

яйца – 6,00 руб.;

мясо, мясные и колбасные изделия – 51,38 руб.;

рыба – 10,02 руб.;

фрукты и сухофрукты – 35,42 руб.;

кондитерские изделия, сахар, чай, соль, маргарин – 25,59 руб.

По нашему расчету, общий набор обойдется в 260 руб. Если приобретать все это малыми упаковками в гипермаркетах – будет дороже, если в оптовых киосках, на базах и фирменных магазинах предприятий – дешевле.

Жизнь по списку от фитнес-тренера: 317 рублей



фото: Myfin.by

Но нормы, расписанные чиновниками, многие считают усредненными, а потому не слишком соответствующими реальной жизни. Вот список продуктов, который составил для нас опытный фитнес-тренер. Здесь тоже нет излишеств, но так можно питаться несколько месяцев подряд, тренироваться и поддерживать здоровье.

В рационе:

крупа гречневая – 0,7 кг;

крупа овсяная – 1,1 кг;

крупа рисовая – 0,7 кг;

отруби – 0,2 кг;

кукуруза – 1,6 кг;

масло растительное – 0,75 кг;

куриное филе – 2,5 кг;

рыба, свежая, мороженая – 3,5 кг;

красная рыба – 0,6 кг;

йогурт – 1,1 кг;

кефир нежирный – 9 кг;

сыр твердый – 0,5 кг;

творог нежирный – 8 кг;

яйца – 40 шт;

белокочанная капуста – 0,45 кг;

перец сладкий – 4,5 кг;

зеленый горошек 1,6 кг;

зелень свежая – 0,3 кг;

помидоры – 4,5 кг;

морковь – 2 кг;

огурцы – 4,5 кг;

репчатый лук 0,5 кг;

фасоль – 1 кг;

чеснок – 0,1 кг;

грибы – 0,8 кг;

грецкие орехи 0,1 кг;

авокадо – 0,45 кг;

киви – 1 кг;

курага – 0,2 кг;

миндаль – 0,1 кг;

яблоки – 4,5 кг;

ягоды разные – 2 кг;

шоколад темный – 0,4 кг

pixabay.com

Сгруппируем все по категориям и пересчитаем в средние цены по весу:

крупы, отруби, кукуруза – 16,85 руб.;

растительное масло – 4,10 руб.;

мясо – 23,88 руб.;

рыба – 50,01 руб.;

молочные продукты, в т.ч. масло – 73,83 руб.;

яйца – 9,96 руб.;

овощи, грибы – 87,07 руб.;

фрукты, орехи – 41,48 руб.;

шоколад – 10,04 руб.

Итого – 317 руб.

Получилось, что на рыбу мы потратили в 5 раз больше, по сравнению с жизнью по потребительской корзине. Овощи, вместе с грибами, обошлись почти в 3 раза дороже, а мясное – в 2 раза дешевле.

Заметно больше потрачено на молочные продукты, на фрукты, но почти в 3 раза меньше не «гарнир», хлеба и картошки в здоровом питании не было вообще.

В сумме, здоровое питание оказалось дороже потребительской корзины на 18%.

Жизнь по очень жесткой диете: 254 рубля

фото: Myfin.by

В сети сейчас предлагается масса разных диет и советов по питанию. Мы взяли диету дипломированного диетолога и нутрициолога (специалист по питанию) и на ее основе составили примерный рацион на месяц.

крупа гречневая – 1,5 кг;

крупа овсяная – 1,5 кг;

мед – 0,9 кг;

орехи – 0,6 кг;

творог – 0,8 кг;

яблоки, груши – 2 кг;

яйца – 10 кг;

сыр – 0,2 кг;

кефир, йогурт – 10 кг;

мясо, птица – 1,2 кг;

рыба – 1,2 кг;

фрукты разные – 6 кг;

овощи разные – 9 кг.

Итого – 254 руб.

Выводы

По нашим расчетам выходит, чтоб быть сытым и здоровым, придется потратить чуть больше 300 руб. Это расходы на одного взрослого.

Кроме того, оказалось, что довольно жесткая диета подразумевает почти такие же по сумме расходы, как и в случае жизни на потребительскую корзину от Минтруда.

