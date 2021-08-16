Воскресенский: блогер Игорь Лосик включен в список на помилование

В первую часть списка на помилование, переданного Александру Лукашенко, включен блогер Игорь Лосик (на фото), заявил бывший активист инициативной группы Виктора Бабарико, директор учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский.





«Мы не можем сказать всю сотню, но я могу сказать, что в первой части списка включен такой известный активист оппозиции Игорь Лосик. Мы включили Игоря в первую часть списка», — сказал Воскресенский в комментарии для телеверсии «Большого разговора с президентом» на «Беларусь 1».

По его словам, вторая часть списка будет передана в Администрацию президента 1 сентября.

В ходе «Большого разговора» 9 августа Лукашенко предложил Воскресенскому нести личную ответственность за фигурантов этого списка: «Вот Воскресенский пусть занимается. Но когда ты будешь мне писать обращение, ты заложишь свою голову, и, как только хоть один из сотни вильнет в сторону, ты сядешь».

«Публично здесь говорю, что закладываю голову за все 100 человек», — заявил в ответ Воскресенский.

«Президент предложил мне положить голову. Что это означает? Эта фигура речи, которая означает коллективную ответственность», — пояснил в комментарии госканалу директор КСДС.

Ранее Юрий Воскресенский в интервью крупному порталу, признанному экстремистским, подтвердил, что КСДС рассылает политзаключенным письма с предложением до 31 августа написать прошение о помиловании на имя Лукашенко. К 21 июля, по словам директора КСДС, с ним связались представители 14 осужденных.

12 февраля на VI Всебелорусском народном собрании Воскресенский призвал власти провести политическую амнистию. Лукашенко отреагировал на это предложение негативно: «Если этот человек (Воскресенский. — БелаПАН.) достанет Уголовный кодекс или другие наши законы, покажет мне хоть одну политическую статью и скажет, что на основании этой политической статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политзаключенных».

Сам Воскресенский, ныне активно сотрудничающий с режимом, был задержан 12 августа 2020 года. 10 октября он стал одним из участников разговора Лукашенко с арестованными сторонниками перемен в СИЗО КГБ. На следующий день Воскресенского отпустили под подписку о невыезде. Обвинения в организации массовых беспорядков с него не сняты.

Игорь Лосик, находящийся под стражей с 25 июня прошлого года, обвиняется в организации массовых беспорядков. Суд над популярным блогером начался 24 июня этого года в гомельском СИЗО. Вместе с ним судят Сергея Тихановского, Николая Статкевича и др. Лосик дважды объявлял голодовку.

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