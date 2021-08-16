ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Воскресенский: блогер Игорь Лосик включен в список на помилование

16.08.2021 07:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В первую часть списка на помилование, переданного Александру Лукашенко, включен блогер Игорь Лосик (на фото), заявил бывший активист инициативной группы Виктора Бабарико, директор учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский.

Воскресенский: блогер Игорь Лосик включен в список на помилование

«Мы не можем сказать всю сотню, но я могу сказать, что в первой части списка включен такой известный активист оппозиции Игорь Лосик. Мы включили Игоря в первую часть списка», — сказал Воскресенский в комментарии для телеверсии «Большого разговора с президентом» на «Беларусь 1».

По его словам, вторая часть списка будет передана в Администрацию президента 1 сентября.

В ходе «Большого разговора» 9 августа Лукашенко предложил Воскресенскому нести личную ответственность за фигурантов этого списка: «Вот Воскресенский пусть занимается. Но когда ты будешь мне писать обращение, ты заложишь свою голову, и, как только хоть один из сотни вильнет в сторону, ты сядешь».

«Публично здесь говорю, что закладываю голову за все 100 человек», — заявил в ответ Воскресенский.

«Президент предложил мне положить голову. Что это означает? Эта фигура речи, которая означает коллективную ответственность», — пояснил в комментарии госканалу директор КСДС.

Ранее Юрий Воскресенский в интервью крупному порталу, признанному экстремистским, подтвердил, что КСДС рассылает политзаключенным письма с предложением до 31 августа написать прошение о помиловании на имя Лукашенко. К 21 июля, по словам директора КСДС, с ним связались представители 14 осужденных.

12 февраля на VI Всебелорусском народном собрании Воскресенский призвал власти провести политическую амнистию. Лукашенко отреагировал на это предложение негативно: «Если этот человек (Воскресенский. — БелаПАН.) достанет Уголовный кодекс или другие наши законы, покажет мне хоть одну политическую статью и скажет, что на основании этой политической статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политзаключенных».

Сам Воскресенский, ныне активно сотрудничающий с режимом, был задержан 12 августа 2020 года. 10 октября он стал одним из участников разговора Лукашенко с арестованными сторонниками перемен в СИЗО КГБ. На следующий день Воскресенского отпустили под подписку о невыезде. Обвинения в организации массовых беспорядков с него не сняты.

Игорь Лосик, находящийся под стражей с 25 июня прошлого года, обвиняется в организации массовых беспорядков. Суд над популярным блогером начался 24 июня этого года в гомельском СИЗО. Вместе с ним судят Сергея Тихановского, Николая Статкевича и др. Лосик дважды объявлял голодовку.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первую часть списка на помилование, переданного Александру Лукашенко, включен блогер Игорь Лосик (на фото), заявил бывший активист инициативной группы Виктора...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз по валютам: доллар снова пойдет на снижение?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by