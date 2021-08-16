Саснович вышла в финал квалификации турнира WTA в Цинциннати









Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в финал квалификационного раунда в одиночном разряде теннисного турнира WTA Cincinnati Open. В поединке 1/2 финала 27-летняя белоруска Александра Саснович (90 WTA) обыграла француженку Кристину Младенович (57 WTA), тем самым выйдя в решающую стадию квалификации. Матч, который проходил на хардовом корте Lindner Family Tennis Center, завершился победой Саснович со счетом 6:4, 7:5.





За время проведенное на корте, белоруска Александра Саснович 3 раза подала навылет, реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов и допустила 3 двойных ошибки, выиграв при этом 75 очков из 139 возможных. В тоже самое время, Младенович отличилась 2 эйсами, реализовала 4 из 7 брейк-пойнта и допустила 6 двойных ошибок, выиграв 64 очка.





Для обеих теннисисток это уже восьмой матч в очном противостоянии. Счет по личным встречам 5:3 в пользу Александры Саснович.





В финальном противостоянии квалификации в одиночном разряде теннисного турнира WTA 1000 в Цинциннати, с призовым фондом в $1 835 490, белоруске Александре Саснович предстоит сразиться с победителем полуфинального матча между обладательницей wild card американкой Эммой Наварро (329 WTA) и немкой Андреа Петкович (68 WTA).















