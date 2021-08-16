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На Гаити число погибших в результате землетрясения достигло почти 1300 человек
Источник материала: Партизан
Количество жертв землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло 14 августа возле побережья Республики Гаити, достигло 1297 человек. Об этом 15 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на главу службы гражданской защиты Джерри Чендлера.
Фото: ЕРА
Большинство смертей зафиксировано в южной части страны.
По данным Чендлера,
Местные власти сообщают, что землетрясение разрушило 2868 домов и повредило 5410 зданий. Подземные толчки привели к блокировке дорог, по которым доставляют "жизненно важные вещи".
Ранее было известно о 724 погибших.
Контекст:
Землетрясение произошло примерно в 150 км к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренса. Очаг достигал глубины 10 км. Премьер-министр страны Ариэль Анри сообщал, что землетрясение нанесло ущерб нескольким регионам Гаити.
В стране объявлено чрезвычайное положение на месяц. Премьер-министр Ариэль Анри говорил, что не будет просить о международной помощи, пока не установят сумму ущерба.
США уже выразили готовность помогать Гаити в оценке ущерба от землетрясения и восстановлении после него.
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Количество жертв землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло 14 августа возле побережья Республики Гаити, достигло 1297 человек. Об этом 15 августа сообщил...
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