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БелАЭС не помогла сэкономить. Беларусь на миллиард кубов увеличила импорт российского газа

16.08.2021 07:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на официальный запуск БелАЭС, который состоялся в начале ноября 2020 года в присутствии Александра Лукашенко, российского газа в этом году Беларусь стала покупать даже больше.

БелАЭС не помогла сэкономить. Беларусь на миллиард кубов увеличила импорт российского газа
БелАЭС не помогла сэкономить. Беларусь на миллиард кубов увеличила импорт российского газаnewsbel.by

Согласно отчету «Газпрома», пишет Ежедневник, в первом полугодии этого года  Беларусь импортировала 10,075 млрд. кубометров «голубого топлива», в основном предназначенного для обеспечения  обычных теплоэлектростанций.  Приходится констатировать, что запуск БелАЭС, официально функционирующей  с начала ноября 2020 года, не повлиял  на сокращение объемов закупок природного газа. Наоборот, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,  объемы импорта увеличились на более чем 1 млрд. кубов.

 С этим объемом импорта Беларусь является крупнейшим покупателем «газпромовского» газа на постсоветском пространстве и входит в четверку его важнейших потребителей в мире. Впереди нашей стране по объему импорта в первом полугодии 2021 года были только Германия, Турция и Италия.

В целом в этом году «Газпром» заметно нарастил поставки газа своим потребителям.

В страны бывшего СССР они выросли с 14,737 млрд. кубов в первом полугодии 2020 года до 16,097 млрд. куб.м. в этом, в страны Восточной и Западной Европы – с 78, 936 млрд. до 96, 719 млрд. кубометров.

В Китай, который впервые вошел в топ-10 крупнейших покупателей «газпромовского» газа,  экспорт увеличился с 1,57 млрд. куб.м. до 4,619 млрд. кубометров.

Топ-10 важнейших покупателей газа «Газпрома» в первом полугодии 2021г.

Страна-импортер

Объем импорта в 1 полугодии 2021г., в млрд. куб.м.

Объем импорта в 1 полугодии 2020г., в млрд. куб.м.

1

Германия

28,872

20,131

2

Турция

14,623

4,733

3

Италия

11,393

9,986

4

Беларусь

10,075

9,060

5

Франция

6,582

5,725

6

Австрия

5,397

6,599

7

Польша

5,224

4,407

8

Китай

4, 619

1,570

9

Нидерланды

4,212

5,620

10

Венгрия

3,909

3,736

По данным ПАО «Газпром»

 
 
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Несмотря на официальный запуск БелАЭС, который состоялся в начале ноября 2020 года в присутствии Александра Лукашенко, российского газа в этом году Беларусь стала...
 
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