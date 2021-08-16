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Автомобиль насмерть сбил пешехода на МКАД

16.08.2021 07:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером на 55-м км внутреннего кольца МКАД произошло ДТП, в котором погиб пешеход.



Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета, пишет newsbel.by.

43-летний водитель автомобиля Citroën двигался со стороны Логойского тракта и в 18.15 сбил мужчину, который вышел на проезжую часть.

От полученных телесных повреждений пешеход скончался, устанавливается его личность.

Возбуждено уголовное дело.
 
 
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Вечером на 55-м км внутреннего кольца МКАД произошло ДТП, в котором погиб пешеход.
 
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