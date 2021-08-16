Лев Львовский: Наказание граждан за обычные действия разрушает госинституты изнутри

рассказал экономист BEROC Лев Львовский. О том, что это за каналы и в чем может выражаться влияние, в интервью Thinktanks.byэкономист BEROC





- Влияет ли на экономику такой фактор, как запрет на деятельность СМИ и распространение информации?





- Можно назвать, как минимум, два канала влияния на экономику: через правовой канал и через общественную координацию.





- Поясните, пожалуйста, как действуют эти каналы?





- Общественная координация – понятие, которое объясняет, для чего нужны СМИ с точки зрения экономики и общества. А нужны они, чтобы в обществе было общее понимание происходящих процессов. Если часть людей думает, что все пропало, другая часть считает, что все развивается, а в реальности происходит что-то третье, то значительная часть общества будет принимать неправильные или неэффективные экономические решения.





Например, если Нацбанк примет какое-то решение, общество не сможет понять, плохое оно или хорошее. В условиях отсутствия СМИ с высокими профессиональными стандартами, экспертного освещения деятельности госорганов, у людей не будет понимания, надо бежать в банк снимать деньги или, наоборот, поскорее класть их на депозит. Люди будут принимать решения, ориентируясь на мнение соседа или гадалки. Это может привести к возникновению паники на пустом месте.





СМИ необходимы, чтобы общество могло делать эффективный выбор. Невозможно быть везде экспертом, ни один человек не может уследить сразу за всем. Когда случилась пандемия, каждому нужно принять решение, что делать – прятаться в бункер, надевать маску, уезжать в деревню, вакцинироваться? Если я хорошо понимаю в экономике, это не значит, что я разбираюсь в медицине или защите от пандемии. Или, к примеру, я могу не знать, чем живет общество, куда стремятся люди – а это значит, что я не смогу понять интересы моих потенциальных клиентов и создать успешный бизнес.





- Вы также говорили, что признание соцсетей и материалов TUT.by/Zerkalo.io экстремистскими может повлиять на экономику и через правовой канал. Что это значит?





- Есть такой известный феномен: если обычные действия людей делаются нелегальными, это приводит к ухудшению всего правового поля.





- Как это происходит?





- В уголовном кодексе есть запрет убивать. Большая часть общества тоже считает, что убивать плохо. То есть это не просто правовая норма, это убеждение, которое разделяет большинство людей. Но если людям запретить ковыряться в носу и назначить за это уголовное наказание, правовое поле размывается. Ковыряются в носу, к сожалению, многие люди, и даже каждый день. Уголовная ответственность за такие действия выталкивает огромную часть населения из правового поля. Раньше большинство белорусов не нарушали законодательство ежедневно, теперь обычные и безобидные действия стали противозаконными. Если, расшарив ссылку на Фейсбуке, можно стать преступником, то поневоле начинаешь задумываться, зачем нужно соблюдать другие законы? В итоге меняется отношение многих людей к законодательной и правовой системе, доверие к ней подрывается. Теперь можно и бычок до урны не доносить, и делать очень многое другое.





Если судья выписывает штрафы, сутки и годы за распространение в интернете ссылки на статью, и это действие общество не считает нарушением закона и морали, такому судье не будут доверять и в отношении других вердиктов. Если раньше среднестатистический белорус, встречая человека, который отсидел в тюрьме, предполагал, что он сделал что-то плохое, то теперь мнение изменилось из-за вала уголовных дел, которые не относятся к полю морального согласия. О человеке, который был в тюрьме, теперь не думают плохо. Это на руку настоящим уголовникам, но совсем не выгодно остальному обществу. В европейских странах почетно быть полицейским, люди звонят в полицию, когда видят противоправные действия. Сейчас в Беларуси все идет к тому, что люди не будут звонить в милицию, даже если поблизости будут кого-то грабить или насиловать.





- Как все это влияет именно на экономику?





- И межличностное доверие, и доверие к институтам является областью изучения экономики. Известно, что в обществе, где больше доверия, быстрее развивается бизнес и происходит более бурный экономический рост.





- Насколько легко восстановить доверие к государственным институтам в случае его утраты?





- Исследования подтверждают народную мудрость: потерять доверие легко, а вернуть его очень сложно. Как реформировать нашу правовую систему в дальнейшем, чтобы возродить доверие к правоохранительным органам и судам – это вопрос не к экономистам, а к конституционным юристам или специалистам по строительству таких систем. Единственное, что могу сказать: сделать это довольно сложно, и нередко для этого необходимы радикальные действия.





- Можно ли говорить о том, что вся эта ситуация, включая утрату доверия, сказывается на состоянии государственных институтов?





- Институты – это не только здания из стекла и бетона, но и люди, которые внутри них работают. Любое министерство можно рассматривать как актора, отдельного от интересов конкретных людей, но все же не стоит забывать, что в каждом министерстве работают обычные граждане Беларуси.





Возвращаясь к ситуации с TUT.by, нужно помнить, что он не был оппозиционным СМИ, направленным на противодействие режиму. Это было самое крупное медиа, которое читали все, включая чиновников. Как и многие другие, они репостили новости с TUT.by, пересылали ссылки родным и друзьям. И если мы возьмем все ныне действующие законы в том виде, как они применяются сейчас, и придем в Нацбанк, в Минстерство экономики или любое другое министерство, чтобы проверить сотрудников, кто подписался за не того кандидата, кто расшарил не ту ссылку, кто в прошлом году вышел в соседний магазин во время акции протеста, окажется, что 95% чиновников являются преступниками. А разве преступники могут управлять нами? Таким образом законы и действия, которые наказывают рядовых граждан, разрушают государственные институты изнутри.



