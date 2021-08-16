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Саснович пробилась в основную сетку турнира в Цинциннати

16.08.2021 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александра Саснович сыграет в основном турнире Western & Southern Open, который пройдет 16-22 августа в Цинциннати.

Саснович пробилась в основную сетку турнира в Цинциннати

Белоруска в двух сетах взяла верх над немкой Андреа Петкович — 7:5, 6:2.

В первом круге турнира наша соотечественница сразится с британкой Хезер Уотсон.

Также на этой стадии сыграет Виктория Азаренко, а вот Арина Соболенко вступит в борьбу со второго круга.  

 

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Александра Саснович сыграет в основном турнире Western & Southern Open, который пройдет 16-22 августа в Цинциннати.
 
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