Саснович пробилась в основную сетку турнира в Цинциннати

Александра Саснович сыграет в основном турнире Western & Southern Open, который пройдет 16-22 августа в Цинциннати.





Белоруска в двух сетах взяла верх над немкой Андреа Петкович — 7:5, 6:2.

В первом круге турнира наша соотечественница сразится с британкой Хезер Уотсон.

Также на этой стадии сыграет Виктория Азаренко, а вот Арина Соболенко вступит в борьбу со второго круга.

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