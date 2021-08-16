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В Минске на пр.Партизанском легковушка врезалась в осветительную мачту и загорелась

16.08.2021 07:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пр.Партизанском из-за ДТП загорелся автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 01.10 25-летний водитель автомобиля Subaru двигался по пр.Партизанскому со стороны ул.Кошевого в направлении пер.Рабочего. Вблизи дома ?21 по пр.Партизанскому он не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. После этого легковушка выехала за пределы проезжей части, врезалась в осветительную мачту и машина загорелась.

Водитель и пассажирка выбрались из иномарки самостоятельно, а очевидцы успели достать еще одного пассажира. В результате ДТП пассажиры автомобиля, 22- летняя девушка и 23-летний парень, получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения.

На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД г.Минска, МЧС, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, специалист ГКСЭ по г.Минску.

По факту ДТП проводится проверка.

В время разбирательства выяснилось, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования показал 1,5 промилле.

Если вы стали свидетелем управления транспортом водителем в состоянии опьянения, ГАИ призывает незамедлительно сообщить об этом по телефону 102.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Водитель и пассажирка выбрались из иномарки самостоятельно, а очевидцы успели достать еще одного пассажира.
 
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