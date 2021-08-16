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В Витебском районе горела стерня с тюками соломы

16.08.2021 07:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Добрейка Витебского района горела стерня с тюками соломы. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 15 августа в 15.19. В результате ЧП повреждено 16 рулонов - почти 5 т соломы, спасено 150 рулонов (45 т).

Причина пожара устанавливается.-0-
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сообщение о пожаре поступило 15 августа в 15.19. В результате ЧП повреждено 16 рулонов - почти 5 т соломы, спасено 150 рулонов (45 т).
 
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