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В Витебском районе горела стерня с тюками соломы
Источник материала: БелТА16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Добрейка Витебского района горела стерня с тюками соломы. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре поступило 15 августа в 15.19. В результате ЧП повреждено 16 рулонов - почти 5 т соломы, спасено 150 рулонов (45 т).
Причина пожара устанавливается.-0-
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Сообщение о пожаре поступило 15 августа в 15.19. В результате ЧП повреждено 16 рулонов - почти 5 т соломы, спасено 150 рулонов (45 т).
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