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Главные традиции 16 августа

Важные приметы на 16 августа

Что категорически запрещено делать на Антона Вихревея

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 16 августа: что можно и нельзя делать, кого сегодня поздравить День ангела 16 августа празднуют Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.

Что можно и нельзя делать 16 августа, традиции, приметы и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.В этот день было принято отправляться в лес собирать малину и ежевику, которые как раз полностью созревали. Считалось, что ягоды на Малинника приобретают целебные свойства.Малину издавна использовали при простудных заболеваниях, и не только. С ней пекли пироги, готовили варенье, варили компоты.Также в этот день собирали черемуху, которую использовали в лечении разных болезней ЖКТ.Помимо ягод было принято собирать лещину, которая тоже созревала к 16 августа.Считается, что этот день хорошо подходит для заключения браков, а рожденный в этот день ребенок не будет в жизни знать никаких забот.Дует сильный ветер - зима будет холодной.По погоде в этот день судили о погоде на октябрь.Сильный и холодный ветер, зима ожидается морозной, теплый - мягкая и снежная.Облака выстроились в одну линию - к ветряной погоде.Если плодотворно поработать в огороде, можно рассчитывать на большой урожай в будущем году.Убирать в доме, выносить мусор. Если запрет нарушить и навести чистоту, в кошельке целый год будет так же чисто.Выяснять отношения, ссориться. Это может привести к тому, что размолвка затянется надолго.Открывать в доме окна, ведь Вихревей несет с собой холодные осенние ветра, которые могут принести в семью болезни и несчастья.Выносить мусор, особенно под конец дня.16 августа следует придерживаться постного меню, поскольку сейчас - Успенский пост (14-27 августа). Исключите мясные, рыбные, молочные и яичные блюда.День ангела (именины) 16 августа празднуют Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.