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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России готовят закон о тотальном госрегулировании цен на продукты Стремительно дорожающие продукты прожигают карманы беднеющим семь лет подряд людям.

Федеральная антимонопольная служба разрабатывает законопроект, расширяющий практику государственного регулирования цен на продукты питания.Как сообщает Forbes, ведомство хочет директивно ограничивать «наценку» при продаже продовольствия населению.Новые меры обсуждались на совещании ФАС и ритейлеров, которое состоялось 13 августа одновременно с рейдами, проведенными представителями службы в магазинах и супермаркетах.Торговым сетям было предложено «скорректировать наценку» добровольно, а само совещание носило «нравственно-политический характер», рассказал Forbes источник, знакомый с деталями встречи. По его словам, к следующей неделе ритейлеры должны представить перечень товаров и методику корректировки наценок.Внеплановые проверки, проведенные ФАС, показали: пшено продается с наценкой 44%, свекла - 41%, чай - 40%, ржаной хлеб - 30%. Ведомство ищет признаки картельного сговора с целью повышения и удержания цен, наказанием за которое может стать штраф в размере 15% выручки, или 600 млрд рублей в пересчете на оборот крупнейших ритейлеров, включая X5, «Магнит», «Ленту» и «Карусель».«Уже есть законопроекты и постановление правительства, которые позволяют регулировать цены, - рассказывает источник Forbes, близкий к одному из участников совещания. - Но вот с наценками в сетях практически невозможно с юридической точки зрения сейчас что-то делать».Ритейлеры с негодованием восприняли новые шаги в направлении советской модели контроля за ценами.«Регулирование ценообразования - это пагубная история для торговли в целом, поскольку когда ты фиксируешь минимальные наценки на какую-либо продукцию, то ее нужно компенсировать в чем-то другом», - говорит представитель крупной торговой сети.«Кроме того, это мешает договоренностям с поставщиками», - сетует он.По данным Росстата, на конец июля темпы роста цен на продукты в России достигали 8,14%, а общая потребительская инфляция составила 6,46%. При этом сами граждане оценивают рост цен почти в 15%, а каждый пятый считает, что в стране бушует гиперинфляция в 30% и выше.Стремительно дорожающие продукты прожигают карманы беднеющим семь лет подряд людям, чьи доходы рухнули до уровней 10-летней давности и продолжают снижаться вопреки планам совершить рывок и прорыв.За год хлеб стал дороже на 7,8% крупы - на 7,6%, макароны - на 8,2%, мясо - на 11,4%, курятина - на 18,9%, рыба - на 14,7%, подсолнечное масло - на 27,3%, яйца - на 18,4%, сахар - на 41,3%.Стремительное ускорение инфляции породило в обществе запрос на возрождение советской модели управления экономикой. Проведенный в июле опрос Университета «Синергия» показал, что 20,1% считают необходимым ввести прямое госрегулирование цен товаров в магазинах. Еще 24,9% считают, что для стабилизации инфляции нужно «бороться со спекулянтами».Ориентированным на СССР людям противостоит примерно такая же по численности группа, выступающая с позиций рыночной экономики. Так, 25,8% заявили, что для стабилизации инфляции необходимо ограничение монополий (19,2%), а еще 25,8% считают, что ключевая проблема - не в ценах, а в низких доходах. Они предлагают «повысить заработную плату на уровень инфляции».Наконец, 6,1% предложили снизить налоги, а 3,8% - скорректировать ключевую ставку центробанка.